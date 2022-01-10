İVANOVO OBLAST - Rusya'da karlı ormanların arasında kara trenle nostaljik Noel yolculuğu - Haberler
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İVANOVO OBLAST - Rusya'da karlı ormanların arasında kara trenle nostaljik Noel yolculuğu

AA / Natalia Zakharova - Haberler | Güncel

Rusya'nın İvanovo Oblastı bölgesindeki Şuya kentinde kendini Noel masalında bulmak isteyen çok sayıda kişi, ışıklarla süslenmiş retro Noel trenine büyük ilgi gösteriyor.

Rusya'nın İvanovo Oblastı bölgesindeki Şuya kentinde kendini Noel masalında bulmak isteyen çok sayıda kişi, ışıklarla süslenmiş retro Noel trenine büyük ilgi gösteriyor. Ivanovo bölgesinin karlı ormanlarından geçerek Şuya'daki istasyona varan buharlı treninin tüm biletleri Noel tatilinden çok önce tükeniyor. 1955 yılında Kolomensky Zavod tarafından üretilen ve 1970'lerin sonuna kadar çalışan buharlı lokomotif tren, Rusya'da Noel'in sembollerinden biri haline gelmiş durumda.

İVANOVO OBLAST - Rusya'da karlı ormanların arasında kara trenle nostaljik Noel yolculuğu

İVANOVO OBLAST - Rusya'da karlı ormanların arasında kara trenle nostaljik Noel yolculuğu

İVANOVO OBLAST - Rusya'da karlı ormanların arasında kara trenle nostaljik Noel yolculuğu

AA / Natalia Zakharova - Son Dakika Haberleri

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