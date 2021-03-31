İvanovo Bölgesi Hükümet Başkan Yardımcısı Lyudmila Dmitriyeva'dan Vali Karaloğlu'na ziyaret
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İvanovo Bölgesi Hükümet Başkan Yardımcısı Lyudmila Dmitriyeva'dan Vali Karaloğlu'na ziyaret

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
İvanovo Bölgesi Hükümet Başkan Yardımcısı Lyudmila Dmitriyeva'dan Vali Karaloğlu'na ziyaret

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Rusya'ya bağlı İvanovo Bölgesi Hükümet Başkan Yardımcısı Lyudmila Dmitriyeva ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Rusya'ya bağlı İvanovo Bölgesi Hükümet Başkan Yardımcısı Lyudmila Dmitriyeva ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral ve ilgililerin yer aldığı görüşmede, karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yapılabilecekler istişare edildi.

Görüşme sonrası Karaloğlu ve Dmitriyeva karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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