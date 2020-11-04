Ivanka Trump'tan seçmenlere çağrı: Size ihtiyacımız var
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Ivanka Trump'tan seçmenlere çağrı: Size ihtiyacımız var

04.11.2020 01:38 | Son Güncelleme: 04.11.2020 01:42
Ivanka Trump'tan seçmenlere çağrı: Size ihtiyacımız var

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, sosyal medya hesabından seçmenlere seslendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, sosyal medya hesabından seçmenlere seslendi. Ivanka Trump, "Sıradan ayrılmayın. Size ihtiyacımız var" dedi.

ABD'de tarihi seçim devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın yarıştığı seçimde, Kentucky ve Indiana eyaletlerinde oy verme işlemi Türkiye saati ile 02.00'de sona erecek. Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seçmenlere, "Oy verme sırasından ayrılmayın. Size ihtiyacımız var" çağrısında bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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