İvana Sert zirvede pastırma kesti

28.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:42

Kayağın keyfini çıkaran Sert, etkinlik alanına kurulan sucuk ve pastırma standındaki görevliden dilimlemeyi öğrenerek eksi 5 derecede pastırma keyfi yaptı. Standın başına geçen Sert, kestiği pastırmayı hem kendi yedi hem de hayranlarına ikram etti.



