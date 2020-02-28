İvana Sert zirvede pastırma kesti
Hafta sonu Erciyes'te Yapı Kredi ana sponsorluğunda ve Mercedes-Benz iş birliğinde gerçekleşen Yapı Kredi Winter Escape'e katılan Ivana Sert bol bol pastırma yedi
28.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:42
Kayağın keyfini çıkaran Sert, etkinlik alanına kurulan sucuk ve pastırma standındaki görevliden dilimlemeyi öğrenerek eksi 5 derecede pastırma keyfi yaptı. Standın başına geçen Sert, kestiği pastırmayı hem kendi yedi hem de hayranlarına ikram etti.
Kaynak: Snob Magazin
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