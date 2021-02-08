Ivana Sert: Türkiye benim kutsal toprağım
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Ivana Sert: Türkiye benim kutsal toprağım

08.02.2021 08:22 | Son Güncelleme: 08.02.2021 08:26
Ivana Sert: Türkiye benim kutsal toprağım

Ünlü modacı programda Türkiye'ye olan sevgisini dile getirdi: "Türkiye o kadar sıcak ve iyi bir ülke ki annem Sırbistan, babam Türkiye benim. Türkiye benim için kutsal toprak. Yurtdışına gittiğimde her zaman Türkiye'yi temsil ediyorum.

Ünlü modacı programda Türkiye'ye olan sevgisini dile getirdi: "Türkiye o kadar sıcak ve iyi bir ülke ki annem Sırbistan, babam Türkiye benim. Türkiye benim için kutsal toprak. Yurtdışına gittiğimde her zaman Türkiye'yi temsil ediyorum. Canım Türkiyem." Sert, Ebru Kain'in en başarılı olduğu konu sorusuna ise "Bugüne kadar pek çok iş yaptım, pek çok projede bulundum ancak en başarılı olduğum şey annelik oldu. Ben en güzel Ateş'in annesi oldum. O bana çok güzel şeyler kattı" yanıtını verdi.

Kaynak: Hürriyet

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