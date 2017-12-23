İvana Sert, 'Antep Yuvalaması' Yaptı

GAZİANTEP'te çekimleri süren 'Antep Fıstığı' sinema filminin başrol oyuncusu İvana Sert, mutfağa girip kentin vazgeçilmez yemeklerinden Antep yuvalaması yaptı. Yuvalama yaparken zorlanan İvana Sert, kadınları yoran yemeğin hazırlık aşamasında aynı zamanda kas yaptığını söyledi.



Almanya'da doğup büyüyen ve dedesinden kalan mirası almak için Gaziantep'e gelen 'Simge' karakterini canlandıran İvana Sert'in, şehirde başına gelen komik olayların anlatıldığı, kültür çatışmalarından kaynaklanan sorunların mizahi dille aktarıldığı 'Antep Fıstığı' filminin çekimleri devam ediyor. Gaziantep'in kültürel açıdan hem Türkiye'ye, hem de dünyaya tanıtılmasının hedeflendiği filmin başrol oyuncusu Sert, bazı sahneler için kent mutfağının yemeklerini öğreniyor. İvana Sert, Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi'nde mutfağa girip şef Doğa Çiftçi ile kentin yapımı en zor yemeklerinden Antep yuvalaması yaptı. Eti yoğururken yorulan ve zaman zaman zorlanan İvana Sert, yoğun çaba harcadı.



"KASLARIM ÇIKTI"



Kadınların özellikle bayram sabahı için komşularıyla imece usulüyle yaptığı yuvalamaya, çorba denilmemesini isteyen İvana Sert, şöyle dedi:



"Çok güzel geçti. Bu yemeğe çorba denilmemeli. ve neden çorba denilmemesi gerektiğini şimdi daha iyi anladım. Çünkü özellikle bu yemeği yapmak çok zor; kolay değil. Bayağı emek isteyen bir iş, zaman da istiyor. Ama çok eğlenceli ve sonuç muhteşem güzeldi, tadı harikaydı. Gaziantep'te hanımlar çok kilolu değil. Özellikle bu kadar güzel yemeklere rağmen kendilerini iyi koruyorlar. Sırları neydi diye düşünüyordum. Şimdi anlıyorum, böyle bolca güzel yemek yaparken efor sarf ediyorlar, spora ihtiyaç kalmıyor. Kolumu bayağı çalıştırdım, kaslarım çıktı. Ben yaptığım için değil ama tadı harika oldu, ellerime sağlık." - Gaziantep