Ivana Sert'ten flaş 'evlilik sözleşmesi' itirafı

Bir kuaför çıkışı basın mensuplarına poz veren ikiliden Sert, geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz'in 'Kadınlar erkeklerden para koparmak için boşanıyor' şeklindeki açıklamasına ilginç yanıt verdi.

"KİMSE BOŞANMAK İÇİN EVLENMEZ"

Kimsenin boşanmak için evlenmediğini anlatan Sert, "Bu açıklama ve bakış açısı çok yanlış. Muhakkak sevgi olması gerekir. İnsanlar mutlu olmak için evleniyor, boşanmak için değil. Evlilikte, maddi bir çıkar olmaması gerekir" diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN AŞK, GERİSİ HİKAYE..."

Sert ayrıca "Siz evlendiğinizde evlilik sözleşmesi yapar mısınız?" sorusuna ise "Bizde her şey açık, önemli olan aşk" diye cevap verip "Yavrum sen ne diyorsun?" diyerek topu sevgilisi Dermenci'ye attı. Dermenci ise "Önemli olan aşk gerisi hikaye" diye karşılık verip sevgilisi Sert'e destek çıktı.