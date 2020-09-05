Ivan Marcone kimdir? Ivan Marcone kaç yaşında nereli? Ivan Marcone hangi pozisyonda oynuyor? Ivan Marcone hangi takımlarda oynadı?
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Ivan Marcone kimdir? Ivan Marcone kaç yaşında nereli? Ivan Marcone hangi pozisyonda oynuyor? Ivan Marcone hangi takımlarda oynadı?

Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Ivan Marcone, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Ivan Marcone kaç yaşında nereli? Ivan Marcone hangi pozisyonda oynuyor? Ivan Marcone hangi takımlarda oynadı? Ivan Marcone kimdir?

Ivan Marcone kimdir? Ivan Marcone kaç yaşında nereli? Ivan Marcone hangi pozisyonda oynuyor? Ivan Marcone hangi takımlarda oynadı?
05.09.2020 16:10 | Son Güncelleme: 05.09.2020 16:14

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Ivan Marcone, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Ivan Marcone kimdir? Ivan Marcone hangi takımlarda oynadı? Ivan Marcone kaç yaşında nereli? Ivan Marcone hangi pozisyonda oynuyor?

IVAN MARCONE KİMDİR?

Doğum tarihi: 3 Haziran 1990

Kaç yaşında: 30 yıl yaşında

Nereli: Sarandí, Arjantin

Boy: 1,83 m

Kilo: 90 kg

Kariyer başlangıç tarihi: 2008

Şu andaki takımı: CA Boca Juniors

Mevkisi: Orta saha

Iván José Marcone (3 Haziran 1990 doğumlu) şu anda orta saha oyuncusu olarak Boca Juniors'ta oynayan Arjantinli bir futbolcu'dur.

Marcone, Mart 2017'de Arjantin milli futbol takımı kadrosuna çağrıldı. 26 Mart 2019'da Marcone, Fas'a karşı 1-0 galibiyetinde profesyonel takımla ilk maçına çıktı .

Arjantin'de doğan Marcone, İtalyan asıllıdır.

KARİYERİ

2008–2015 Arsenal Sarandi

2016–2018 Lanús

2018 Cruz Azul

2019– Boca Juniors

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