Ivan Marcone kimdir? Ivan Marcone kaç yaşında nereli? Ivan Marcone hangi pozisyonda oynuyor? Ivan Marcone hangi takımlarda oynadı? Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Ivan Marcone, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Ivan Marcone kaç yaşında nereli? Ivan Marcone hangi pozisyonda oynuyor? Ivan Marcone hangi takımlarda oynadı? Ivan Marcone kimdir?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Ivan Marcone, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Ivan Marcone kimdir? Ivan Marcone hangi takımlarda oynadı? Ivan Marcone kaç yaşında nereli? Ivan Marcone hangi pozisyonda oynuyor? IVAN MARCONE KİMDİR? Doğum tarihi: 3 Haziran 1990 Kaç yaşında: 30 yıl yaşında Nereli: Sarandí, Arjantin Boy: 1,83 m Kilo: 90 kg Kariyer başlangıç tarihi: 2008 Şu andaki takımı: CA Boca Juniors Mevkisi: Orta saha Iván José Marcone (3 Haziran 1990 doğumlu) şu anda orta saha oyuncusu olarak Boca Juniors'ta oynayan Arjantinli bir futbolcu'dur. Marcone, Mart 2017'de Arjantin milli futbol takımı kadrosuna çağrıldı. 26 Mart 2019'da Marcone, Fas'a karşı 1-0 galibiyetinde profesyonel takımla ilk maçına çıktı . Arjantin'de doğan Marcone, İtalyan asıllıdır. KARİYERİ 2008–2015 Arsenal Sarandi 2016–2018 Lanús 2018 Cruz Azul 2019– Boca Juniors