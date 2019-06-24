Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından finanse edilen "IV. Ulusal Saha Epidemiyolojisi Konferansı" ve "Türkiye'de Sağlık Güvenliği Projesi"nin resmi açılışı yapıldı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de sağlık alanında çok önemli gelişmeler olduğunu, sağlık göstergelerindeki değişimin de bunu kanıtladığını söyledi.

Bu gelişmelerin yanı sıra küresel ölçekte dahi çözüm üretilmekte zorlanılan yeni sağlık sorunlarıyla karşılaşılabildiğini ifade eden Meşe, "Türkiye'de gelişmiş ülke özellikleri arasında yer alan sağlık sorunlarının ortaya çıkması daha nitelikli çalışmaları gerektirmektedir. Buna bağlı olarak gerek ulusal düzeyde gerekse Sağlık Bakanlığımız bünyesinde nitelikli insan gücü gereksinimi artmıştır." dedi.

Meşe, sorunların tanımlanması, nedenlerinin belirlenmesi, çözüm yollarının saptanmasında Türkiye'de de salgın hastalıklar konusunda nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Bu kapsamda 2012'de Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitimi Programı (TSESEP) başlatıldığını anımsatan Meşe, şu bilgileri verdi:

"Bu programın amacı, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatlarındaki sağlık personeline saha epidemiyolojisi konusunda yeterlilik kazandırmak ve saha epidemiyoloğu yetiştirmektir. Bu programla hedeflenen, toplumun sağlık düzeyini koruyacak, geliştirecek ve ortaya çıkan tehditleri belirleyip ortadan kaldıracak güvenilir bilimsel incelemeler yapmak, bunları uygulamak, elde edilen sonuçlara göre düzenlemeler önermektir."

Bu kapsamdaki eğitim programının, ulusal düzeyde sertifikalı bir program olarak kabul edildiğini anlatan Meşe, uluslararası akreditasyon için 2020'de başvuruda bulunulmasının planlandığını söyledi.

Meşe, program kapsamında her yıl Ulusal Saha Epidemiyoloji Konferansı düzenlendiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İlk konferans 6 ve 7 Şubat 2013'te, ikinci konferans 15-17 Nisan 2014'te, üçüncüsü ise 25 ve 26 Mayıs 2015'te gerçekleştirilmiştir. Bugün dördüncüsünü düzenlediğimiz konferans, aynı zamanda Avrupa Birliği IPA-2 Türkiye'de Sağlık Güvenliği Projesi'nin resmi açılış toplantısı da olacaktır.

Konferansa, DSÖ, Epidemiyoloji ve Halk Sağlığı Müdahaleleri Eğitim Programları Ağı (TEPHINET), Avrupa Hastalık Korunma ve Kontrol Merkezi (ECDC), AB Delegasyonu, ABD Hastalık Korunma ve Kontrol Merkezi (CDC) ve Doğu Akdeniz Halk Sağlığı Ağı (EMPHNET) temsilcileri de katılmaktadır. Bu katılımlarla, ulusal programın uluslararası akreditasyonu konusunda uzmanlaşmış organizasyonların desteğinin alınması, teorik ve uygulamalı eğitimlerin çıktılarının il sağlık müdürlükleri ve akademik çevrelerle aynı anda paylaşılması sonucunda sorunların incelenmesindeki bilimsel yaklaşımların geliştirilmesi için katkılarının sağlanması ve ulusal düzeyde farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır."

Programa, DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu, Türkiye'de Sağlık Güvenliği Projesi Proje Koordinatörü Irshad Shaikh, TEPHINET Temsilcisi Dr. Angela Hilmers, ECDC Temsilcisi Dr. Carmen Varela Santos'un yanı sıra AB Delegasyonu, ABD Hastalık Korunma ve Kontrol Merkezi, Doğu Akdeniz Halk Sağlığı Ağından temsilciler katılarak sunum yaptı.

Ayrıca il sağlık müdürlüklerinden halk sağlığı hizmetleri başkanları ve tıp fakültelerinin halk sağlığı ana bilim dalı başkanları ile saha epidemiyolojisi alanında çalışan epidemiyologlar da programda yer aldı.

Kaynak: AA