Iv. Ulusal Bilim Kampı Sergi ve Ödül Töreni

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları IV.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları IV. Ulusal Bilim Kampı Sergi ve Ödül Töreni Dijital Ortamda Gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü iş birliği ile Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde ve Konya - Meram Fen Lisesi koordinesinde Genel Müdürlüğümüze bağlı proje okullarının katılımıyla "Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları IV. Ulusal Bilim Kampı"nın sergi ve ödül töreni çevrim içi ortamda gerçekleştirildi.

Proje okullarındaki yönetici, öğretmen ve öğrenciler arasındaki iletişim ve etkileşimi artırmak; öğrencilerin gözlem, keşif, sorgulama, problem çözme ve model oluşturma becerilerini geliştirmek ve onları bilimsel çalışma yapmaya teşvik etmek amacıyla 2017'den beri "Ulusal Bilim Kampı" yapılmaktadır.

Ulusal Bilim Kampı'nın birinci aşaması, il milli eğitim müdürlüklerince; illerini temsilen seçilen bir proje okulunun yöneticisi, bir danışman öğretmen ve iki öğrencisinin katılımıyla 11-14 Şubat 2020 tarihlerinde Konya'da, yüz yüze eğitimle gerçekleşmiş; kampın ikinci aşaması olan sergi ve ödül töreninin ise 01-03 Haziran 2020 tarihinde yapılması planlanmış ancak salgın nedeniyle yapılamamıştı.

IV. Ulusal Bilim Kampı'nda proje okullarının öğrencileri; "Mikro ve Nanoteknoloji", "İleri Robotik Sistemler ve Mekatronik", "Moleküler Biyoloji ve Genetik", "Yenilikçi Gıda İşleme Teknolojileri ve Gıda Biyoteknolojisi", "Eğitimde Dijitalleşme" gibi her biri bilimsel ve güncel içerik taşıyan konularda aldıkları eğitim çerçevesinde yeteneklerini sergilediler.

IV. Ulusal Bilim Kampı sergi ve ödül töreni, 3 Haziran 2021 tarihinde saat 10. 00'da dijital ortam üzerinden görkemli bir slayt gösterisi ile başladı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali BÜYÜK, törenin açılış konuşmasında: "Türkiye'nin her köşesinden misafir ettiğimiz öğrencilerimize ve tüm katılımcılara; ilim, kültür ve bilimin kadim şehri Konya'dan selamlarımı iletiyorum. " deyip ilerleyen süreçte yapılacak olan farklı etkinliklerde de öğrencilerimizi Konya'da ağırlayarak ödüllerini vermeyi ümit ettiklerini ifade edip katkı sunan herkese şükranlarını dile getirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Ercan USLU, Müslüman Türk şehri Konya'nın sosyal geleneğin en güçlü şehirlerinden biri olduğunu belirterek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak bu etkinliğe destek vermekten mutluluk duyduklarını ve etkinlikte ele alınan bilimsel konuların ülkemizin 2023 ve 2071 yılı hedefleriyle örtüştüğünü sözlerine ekledi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz DOĞAN: "Kampüsümüzü gençlerimize açtık. Katılımcılar, akademisyenlerimizden destek aldılar. Öğrencilerimiz, bilimsel metodoloji ortamında yeni bakış açısı elde ettiler. " diyerek öğrencilere, etrafa bakmaları, doğayı izleyip kainatı anlamaya çalışmaları gerektiğini önerip "Bu tür organizasyonların kazananı, kaybedeni olmaz; projeye katılan herkes kazanmıştır. " sözleriyle konuşmasına son verdi.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet BÖLÜCEK, bilim kampının temalarını belirlerken Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkemizin akademik başarısını ve yüksek insan kaynağını desteklemek için belirlenen öncelikli programların seçilmesine özen gösterdiklerini belirtti. Mehmet BÖLÜCEK: "Yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizi bilimsel çalışma yapmaya teşvik etmek yegane hedefimizdir. " diyerek katılımcıların bu ortamda elde ettikleri farklılıkları kendi okullarına taşıyıp birçok öğrencimize yansıtarak onların da yeni buluşlar ortaya koymalarına vesile olacaklarını ifade etti.

Aynı gün saat 14. 00'da yapılan ödül törenine, Konya Vali Yardımcısı Faruk BEKARLAR ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz METE iştirak ettiler.

Konya Vali Yardımcısı Faruk BEKARLAR: "IV. Ulusal Bilim Kampı'na katılan gençlerimizi tebrik ediyorum. Bizler üniversite ve sanayi kenti olarak böyle güzel bir etkinlik içerisinde olmaktan gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizi ve rehber öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Büyük Önder Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. ' sözü doğrultusunda bilim ve fen yolundan ayrılmadan yolunuza devam etmeniz ve hayatınızı sürdürmenizi diliyorum. Bu tür etkinlikler için Konya Valiliği olarak her zaman hazır olduğumuzu ifade ediyor, herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. " dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz METE, konuşmasında: "IV. Ulusal Bilim Kampı çevrim içi ödül ve sergi töreninde sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Genel Müdürlüğümüzce ilk defa 2017 yılında düzenlenen ve geleneksel hale gelen bilim kampının amacı: Proje okullarındaki yönetici, öğretmen ve öğrenciler arasındaki iletişim ve etkileşimi artırmak; öğrencilerin gözlem, keşif, sorgulama, problem çözme ve model oluşturma becerilerini geliştirmek ve onları bilimsel çalışma yapmaya teşvik etmektir.

Bu etkinlikle öğrencilerimizin akademik dünyayı daha yakından tanımalarını, bilimsel çalışmalar içerisinde bulunmaya istekli olmalarını hedeflemekteyiz. Ayrıca yöneticilerimizin de bu süreçte yeni amaçlar belirlemeleri ve kurumlarımız arasında daha geniş bir iletişim ağı oluşturmalarını öngörmekteyiz.

Konu başlıkları belirlenirken Necmettin Erbakan Üniversitesinin birbirinden değerli hocaları ve birimlerimiz titiz bir çalışma içerisinde oldular. Her bir temanın ayrı bir kıymeti vardır. Burada özellikle temel bilimler alanına daha çok ilgi ve ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle de yakın geçmişte protokolünü imzaladığımız ve bu sene öğrenci almaya başlayacağımız TÜBİTAK Fen Lisesi bu alana hizmet edecektir. Özel bir seçme ile burada bilim insanlarının yetiştirileceğini ümit ediyorum.

Bundan sonra faaliyetlerimiz inşallah yüz yüze olur. Geleceğe hazırlanırken öğrencilerimizin tasarımcı, üretken, geliştirebilen ve girişimci kimliğe sahip olması; bizim en büyük dileğimizdir. Tarihi geçmişimiz, yol açıcı, ışık kaynağı örnek şahsiyetlerle doludur. İlham alacağımız birçok bilim insanımız vardır. İnşallah, bu alana insanlık için katkı sağlayan gençlerimiz olursunuz. Sizler, şimdiden ülkemiz için, insanlık için geleceğin bilim insanlarısınız.

Bilimsel çalışmalara sonsuz destek veren Sayın Konya Valimize, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörümüze, bizleri konuk eden Konya İl Milli Eğitim Müdürümüze ve koordinatörlüğü yürüten Konya Meram Fen Lisemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada görev alan öğretmenlerimize, öğrencilerimize, katkı sağlayan her kesime sağlıklı günler temennisiyle saygılarımı sunuyorum. " sözlerine yer verdi.

Kategorilerinde ilk üçe giren projelere verilen ödüller Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı.

Ödül töreninde, her kategori için;

Birinci olan okul öğrencilerine toplamda : 10. 000 TL (Türk Lirası) İkinci olan okul öğrencilerine toplamda : 6. 000 TL (Türk Lirası) Üçüncü olan okul öğrencilerine toplamda : 4. 000 TL (Türk Lirası) olmak üzere 5 kategoride toplam 100. 000 TL ödül verildi.

IV. Ulusal Bilim Kampı Dereceye Giren Projeler

Eğitimde Dijitalleşme Derece Sırası

İli

İlçesi

Okul Adı

Proje Konusu

1.

Niğde

Bor

Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi

Programlama Eğitimini Kolaylaştırmak İçin Türkçe Yazılım Dili

2.

Aksaray

Merkez

Hazım Kulak Anadolu Lisesi

Sütlaç ve Tarçın

3.

Yalova

Merkez

Yalova-Termal Fen Lisesi

Özel Gereksinimli Çocukların Eğitimi için Oyun Tasarımı

İleri Robotik Sistemler ve Mekatronik Derece Sırası

İli

İlçesi

Okul Adı

Proje Konusu

1.

İzmir

Bornova

İzmir Fen Lisesi

Sanal Gerçeklik Destekli Serbest Bakış Açılı Biyolojik Örnek Tarama ve İzleme Sistemi

2.

Muğla

Marmaris

Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi

Tezgah Testere Güvenlik Sistemi

3.

Sakarya

Arifiye

Necmettin Erbakan Fen Lisesi

Bitki Yetiştiriciliğinde Otonom Kontrol Sistemi

Mikro ve Nanoteknoloji Derece Sırası

İli

İlçesi

Okul Adı

Proje Konusu

1.

İstanbul

Kadıköy

İstanbul Atatürk Fen Lisesi

Hindi Kemiğinden Hidroksiapatit Üretimi, Karakterizasyonu ve PLA ile Birlikte Kompozit Üretimi

2.

Çorum

Merkez

15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi

Biyouyumlu Yüzeylerin Nanoteknolojik Yöntemlerle Kaplanması ve Enfeksiyon Riskinin Azaltılması

3.

Van

Erciş

Erciş Sosyal Bilimler Lisesi

Kolemanit ve Uleksit Destekli Palladyum Nanokatalizörlerin Hazırlanması, Hidrazin Boranın Dehidrojenlenme Tepkimesinde Katalitik Performanslarının Belirlemesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Derece Sırası

İli

İlçesi

Okul Adı

Proje Konusu

1.

Manisa

Akhisar

Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi

Trichoderma Rossicum'un Bağlarda Geriye Doğru Ölüm Hastalığına Neden Olan Diplodia Seriata' ya Karşı Antagonistik Etkisi ve Moleküler Tanımlaması

2.

Trabzon

Yomra

Trabzon Yomra Fen Lisesi

Bakteriyel Kitinaz Geninin Ekspirezyonu ve İnsektisidal Aktivitesi

3.

Sinop

Merkez

Sinop Fen Lisesi

Yaprak Bezelye Çeşidinde Gama Mutasyonu Uygulaması ile Genetik Varyasyon Oluşturmada Mutasyon Dozunun Belirlemesi

Yenilikçi Gıda İşleme Teknolojileri ve Gıda Biyoteknolojisi Derece Sırası

İli

İlçesi

Okul Adı

Proje Konusu

1.

Aydın

Nazilli

Nazilli Fen Lisesi

Ficus Carica Kuru Meyvelerinin Görüntü İşlemeyle BGYF Metodu Kullanılarak El Değmeden Ayıklanması

2.

Edirne

Merkez

Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi

Farklı Funguz Türlerinde Amilaz Aktivasyonunun Belirlenmesi

3.

Kilis

Merkez

Kilis Mehmet Zelzele Fen Lisesi

Kamış Fesleğeni (Clinopodium Vulgare Subsp. Arundanum) Özütünün Gıdalardaki Kahverengileşmeyi Önleme Kapasitesinin Araştırılması

Kaynak: Habermetre