Iv. Ulusal Bilim Kampı Sergi ve Ödül Töreni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Iv. Ulusal Bilim Kampı Sergi ve Ödül Töreni

Iv. Ulusal Bilim Kampı Sergi ve Ödül Töreni
Habermetre - Haberler | Toplum

Beklenen gün geldi.

Beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğinde, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliği, Meram Fen Lisesi Koordinatörlüğünde IV. Ulusal Bilim Kampı Sergi ve Ödül Töreni 03. 06. 2021 saat 10. 00 da başlıyor.

Mikro ve Nanoteknoloji, İleri Robotik Sistemler ve Mekatronik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Yenilikçi Gıda İşleme Teknolojileri ve Gıda Biyoteknolojisi, Eğitimde Dijitalleşme kategorilerinde birbirinden kıymetli çalışmalar etkinlikte yer alacak.

Alanında uzman akademisyenlerin yer aldığı "Bilim Kampı Değerlendirme Kurulu" tarafından seçilen eşsiz bilimsel projelerin toplamda 100. 000? ödül için yarışacağı IV. Ulusal Bilim Kampı Sergi ve Ödül Töreni müthiş bir heyecana sahne olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları IV. Ulusal Bilim Kampı Sergi ve Ödül Töreninde sizleride aramızda görmekten mutluluk duyarız.

03. 06. 2021 saat 10. 00 youtube/Ortaöğretim Genel Müdürlüğü kanalında. BEKLİYORUZ...

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ziya Selçuk Meral Akşener Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Seda Sayan Kenan Doğulu Aslı Bekiroğlu
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Roland Garros Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Iv. Ulusal Bilim Kampı Sergi ve Ödül Töreni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 16:37:46. #1.16#

title