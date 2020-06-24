İÜC Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin yeni binasının temeli atıldı
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İÜC Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin yeni binasının temeli atıldı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin yeni binasının temeli atıldı.

İÜC Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin yeni binasının temeli atıldı
24.06.2020 14:58 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:03

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin yeni binasının temeli atıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, üniversitenin Avcılar Yerleşkesinde düzenlenen temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinin Türkiye'de bilinen en eski ve kadim hayvan hastanesi olduğunu söyledi.

Hastanenin deprem nedeniyle aldığı hasar sonrası artık daha yeni, çağdaş ve modern hale getirileceğini ifade eden Yerlikaya, hastanenin en kısa zamanda hizmete girmesi temennisinde bulundu.

Hayvanların, insanların evlerinde ve bahçelerindeki dostları olduğunu dile getiren Yerlikaya, hayvanların ve bitkilerin insanların üzerinde hakkı olduğunu, bu yüzden havyanlara eziyet edilmemesi gerektiğini vurguladı.

İnsanlara emanet edilen hayvanların sağlığını korumak ve en güzel imkanlarla tedavilerini sağlamak gerektiğine işaret eden Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Medeniyetimizde göçmen kuşlara dinlenecekleri uğrak yerleri için evler, yiyecek ve içecek imkanlar sağlayan ecdadımızın çok ince ruhlu dokunuşları, hatta bu dokunuşlarını kurumsal hale pek çok vakıfları olduğunu görüyoruz. O ecdadın torunları olarak aynı yoldan gidiyoruz. Bugün modern ilmin en güzel eserini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi ile beraber temelini atacağımız hastanemizin hizmete kavuştuğu zaman günde birçok hasta hayvanımıza şifa merkezi olacağını iftiharla göreceğiz."

"İstanbul'un ve Türkiye'nin ihtiyacı olan hayvan sağlığı hizmetini karşılayacak"

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın da üniversitenin Avcılar Yerleşkesi'nin kentte 26 Eylül 2019'da meydana gelen depremden etkilendiğini, mühendislik ve veteriner fakülteleri binalarının hasar aldığını anlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu binalarla ilgili çok hızlı bir şekilde harekete geçerek projeleri tamamladığını aktaran Aydın, bu projeler hayata geçene kadar Veteriner Fakültesi Hastanesi'ni aktive etmek için çelik konstrüksiyonla hızlı bir inşaatın yapılacağını projeyi hayata geçirdiklerini anımsattı.

Veteriner Fakültesi Hastanesi'nin İstanbul'daki tek devlet veteriner hastanesi olduğunu dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Yılda 50 bin hayvanın tedavi edildiği çok ciddi bir kapasiteye sahiptir. Yaşadığımız deprem sonrası hastanemizi çok küçük bir alanda hızlı bir şekilde konteynerlarda hizmet vermeye başlamıştık. Ancak bu ihtiyacı tabii ki karşılamıyor. İçinde bulunduğumuz ve şu anda temelini attığımız bu bina hızlı bir şekilde tamamlanarak İstanbul'un ve Türkiye'nin ihtiyacı olan hayvan sağlığı hizmetini karşılayacaktır. Hayvan hastanemiz aynı insanların gittiği hastane gibi içinde MR ünitelerinin, tomografinin, ameliyathanelerin, doğumhanelerin ve endoskopi ünitelerinin olduğu modern bir hayvan sağlık kuruluşudur."

Prof. Dr. Aydın, Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin temellerininin Halkalı'da 1899 yılında kurulmuş olan ilk sivil veteriner okulu Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'ne dayandığını, ilk mezunları arasında milli şair Mehmet Akif Ersoy'un da yer aldığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindekiler, butona basarak Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin yeni binasının temel atma törenini gerçekleştirdi.

Törene, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Avcılar Kaymakamı Kemal İnan ile Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Kaşıkçı ve öğretim üyeleri katıldı.

Yılda 100 bin hayvana sağlık hizmeti verilecek

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi bünyesinde hizmet veren Eğitim-Öğretim Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi, Türkiye'nin ilk üniversite hayvan hastanesi olma özelliğine sahip.

Bir başhekim ve iki başhekim yardımcısı koordinatörlüğünde; 24 profesör, 14 doçent, 17 doktor, 20 teknik ve idari personel ile Türkiye'nin en büyük hayvan hastanesi olan sağlık kuruluşu, 10 bin metrekare kapalı alan üzerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

10 ameliyathane, 20 klinik muayene salonu, 3 dershane ve 250 kişilik bir amfinin bulunduğu hastane, günde 200'ün üzerinde hayvana şifa dağıtmak için 7/24 hizmet veriyor.

Dünyadaki birçok örneğinden büyük ve gelişmiş olan hastanede; iç hastalıkları, cerrahi, doğum ve jinekoloji, döllenme ve suni tohumlama ile yabani hayvan hastalıkları ve ekoloji ana bilim dalları mevcut.

Hastanede daha çok pet olarak da adlandırılan kedi, köpek, kuş ile at, büyük ve küçükbaş çiftlik hayvanlarına; Veterinerlik Fakültesi ile diğer kurumlar arasında yapılan protokoller kapsamında sokak hayvanları, polis köpekleri, silahlı kuvvetlere ait at ve köpeklere sağlık hizmetleri sunuluyor. Ayrıca, yapılan protokollere bağlı olarak birçok ülkeden gelen öğrenciye staj eğitimi veriliyor.

Hayvanseverlerin daha konforlu hizmet alabilmeleri için internet üzerinden randevu verilen hastane, bir yandan rutin klinik hizmetlerini sürdürürken diğer yandan klinik alanlarda yeni teknik ve ekipmanların geliştirilmesi için araştırma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor

Hastanenin yeni binasının faaliyete geçmesiyle yılda yaklaşık 100 bin hayvana sağlık hizmeti verilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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