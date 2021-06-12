İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesinde kullanılmayan alanda çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesinde kullanılmayan alanda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde kullanılmayan alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde kullanılmayan alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesinde bulunan kantinin yanındaki kullanılmayan alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada soğutma çalışması sürüyor.

Bu arada, yangından etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi.

İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesinde kullanılmayan alanda çıkan yangın söndürüldü
İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesinde kullanılmayan alanda çıkan yangın söndürüldü
İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesinde kullanılmayan alanda çıkan yangın söndürüldü
İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesinde kullanılmayan alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ekipler, 40 metrelik falezlerdeki cesedi çıkarma, kalabalık ise izleme derdine düştü
Ekipler, 40 metrelik falezlerdeki cesedi çıkarma, kalabalık ise izleme derdine düştü
Kedisinin kayıp yavrusunu haberlerde gördü, almak için Düzce'ye kadar geldi
Kedisinin kayıp yavrusunu haberlerde gördü, almak için Düzce'ye kadar geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Bülent Turan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Atilla Taş Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesinde kullanılmayan alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 19:39:09. #1.16#

title