İÜ'ye bağlı olarak Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü kurulacak
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İÜ'ye bağlı olarak Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü kurulacak

İÜ'ye bağlı olarak Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü kurulacak
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü kurulacak.

Söz konusu karar, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesi gereğince verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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