İstanbul Üniversitesi (İÜ) Tercih ve Tanıtım Günleri 19 Temmuz'da başlayacak.

İÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite adaylarına yönelik düzenlenen Tercih ve Tanıtım Günleri, bu yıl Beyazıt'taki Merkez Yerleşke'de bulunan rektörlük binasında, 19-23 Temmuz'da yapılacak.

Etkinlik, 24-29 Temmuz'da da fakültelerin kendi yerleşkelerinde gerçekleştirilecek.

Adaylar, tanıtım günlerinde, üniversitenin tarihi, yerleşkeleri, burs, beslenme, barınma, spor, sağlık ve sosyal olanaklarının yanı sıra öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları hakkında bilgilendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İÜ'nün sanat, siyaset, tarih, edebiyat ve sinema gibi pek çok alanda Türkiye'nin en önemli isimlerini yetiştirmiş bir kurum olduğuna dikkati çekti.

Üniversitenin 15 fakülte, 2 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 12 enstitü, rektörlüğe bağlı 2 bölüm ile yaklaşık 80 bin öğrenciye eğitim verdiğini anımsatan Ak, şunları kaydetti:

"Ayrıca açık ve uzaktan eğitim fakültemizde eğitim gören 219 bin 942 açık öğretim, 14 bin 881 uzaktan eğitim olmak üzere toplam 234 bin 823 öğrencimiz bulunuyor. İstanbul Üniversitesi 'öğrenci dostu' anlayışıyla eğitim veren modern bir eğitim kurumu olmaya ve kendini yenilemeye sürekli devam ediyor. Türkiye'nin en seçkin eğitim kadrolarına sahip olan üniversitemiz, 899 profesör, 391 doçent, 580 dr. öğretim üyesi, 319 öğretim görevlisi ve 1103 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 3 bin 292 akademik personele sahip ve gerek ulusal gerekse uluslararası çalışmalarıyla bilim dünyasında etkin konumda."

İÜ'nün dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına giren tek Türk üniversitesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ak, "Üniversitemiz, Avrupa'da kurulan ilk on üniversiteden biridir. Araştırma üniversitesi olarak seçilen İstanbul Üniversitesi aynı zamanda YÖK tarafından verilen 2017 YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında Üniversite-Sanayi İş Birliği Ödülünün de sahibi oldu. Üniversitemiz birçok ulusal ve uluslararası sıralamada en ön sırada yer alarak ülkemizi de başarılı bir şekilde temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ak, Tercih ve Tanıtım Günleri'nde adayların doğru seçimi yapabilmelerine katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

Kaynak: AA