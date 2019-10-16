İÜ öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü

16.10.2019 14:56

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Milliyetçi Kulüpler Topluluğu üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü yaptı.

İÜ Milliyetçi Kulüpler Topluluğu üyeleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için üniversitenin Beyazıt yerleşkesinde toplandı.

İstanbul Üniversitesi Türkçe Yaşam Kulübü, İstanbul Üniversitesi Çağdaş Türk Politikaları Kulübü, İstanbul Üniversitesi Türk Dünyası İktisadi Araştırmalar Kulübü, İstanbul Üniversitesi Hür Hukuk Kulübü ve İstanbul Üniversitesi Tarih Topluluğu üyelerinden oluşan topluluğa, bazı akademisyenler de eşlik etti.

Havuzlu bahçede bir araya gelen grup, yerleşke içinde Türk bayrağı ve dövizlerle yürüdü. "Ne mutlu Türküm diyene", "Savaş Türk'e düğündür" ve "Sefer bizim, zafer Allah'ın" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, "Ne mutlu Türküm diyene", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Vatan sana canım feda" sloganları attı.

Yürüyerek üniversitenin ana kapısına gelen topluluk adına, İstanbul Üniversitesi Milliyetçi Kulüpler Topluluğu Başkanı Kadir Kürşat Yılmaz basın açıklaması yaptı.

Yılmaz, Barış Pınarı Harekatı kapsamında s¸imdiye kadar Tel Abyad ve Rasulayn gibi o¨nemli s¸ehirlerin hain tero¨r o¨rgu¨tu¨nden kurtarıldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Uluslararası Af O¨rgu¨tu¨ raporlarında 'sivilleri zorla go¨c¸ ettirme, ko¨y yakma ve keyfi tutuklama' gibi insanlık suc¸ları is¸ledigˆi belirtilmis¸ olan PKK'nın kanlı elleri, kahraman Tu¨rk ordusu tarafından kırılmaya bas¸lanmıs¸tır. Tasmasını tutan ABD ve Avrupa Birligˆi gibi emperyalist odalardan gu¨c¸ alarak bo¨lgede Tu¨rkmen, Arap, Ku¨rt ayrımı yapmaksızın, masum sivillerin can ve mal gu¨venligˆine kasteden PKK, farklı isimler altında bu suc¸lardan kac¸abilecegˆini sanmaktadır. Ancak Tu¨rk ordusu tu¨m bu olanlar kars¸ısında, daha o¨nce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında yaptıgˆı gibi s¸imdi de Barıs¸ Pınarı Harekatı ile sınır hattımızda tero¨ru¨n ko¨ku¨nu¨ kazımaktadır."

Kadir Kürşat Yılmaz, "Biz vatansever Tu¨rk genc¸ligˆi ve I·stanbul U¨niversitesi o¨gˆrencileri olarak, bo¨lgesinde tero¨ru¨ yok etmeye and ic¸mis¸ kahraman Tu¨rk ordusuyla aynı inanc¸ ve kararlılık ic¸inde, Barıs¸ Pınarı Harekatı'nı en samimi duygularımızla, sonuna kadar destekledigˆimizi buradan tu¨m du¨nyaya ilan ediyoruz. Allah, Tu¨rk askerinin ve Tu¨rk milletinin yardımcısı olsun." diye konuştu.

Açıklamanın ardından öğrenciler, "Kahraman Mehmetçiğimize selam olsun" diyerek, asker selamı verdi. Mehmetçiğe selam gönderen öğrencileri gören çevredeki bazı vatandaşlar öğrencilere eşlik ederken, bazıları da bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kaynak: AA