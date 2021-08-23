İÜ'nün Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'ne kayıtlar 16 Eylül'e kadar devam edecek
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İÜ'nün Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'ne kayıtlar 16 Eylül'e kadar devam edecek

İÜ'nün Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'ne kayıtlar 16 Eylül'e kadar devam edecek
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

İstanbul Üniversitesi (İÜ), ikinci üniversite okumak isteyen herkesi kayıtları 16 Eylül'e kadar sürecek Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'ne (AUZEF) davet ediyor.

İstanbul Üniversitesi (İÜ), ikinci üniversite okumak isteyen herkesi kayıtları 16 Eylül'e kadar sürecek Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'ne (AUZEF) davet ediyor.

İÜ'den yapılan açıklamaya göre, bir üniversiteden mezun ya da hala okumakta olanların herhangi bir sınava girmeden İÜ açık öğretim programlarına kayıt yaptırabileceği sistem "sınavsız ikinci üniversite" olarak adlandırılıyor.

AUZEF'in, ön lisans, lisans ve lisans tamamlama düzeylerinde 33'ü açık, 13'ü uzaktan olmak üzere toplamda 46 aktif programı ve yarım milyona yaklaşan öğrencisi bulunuyor.

Öğretim üyelerinin hazırladığı ders içerikleri ve deneyimlerini aktardıkları videolar, Türkiye'nin her yerindeki öğrencilere eğitime ulaşma imkanı sağlıyor. Ön lisans programı mezunu ya da öğrencileri ön lisans programlarına, lisans programı öğrencisi ya da mezunları ise okudukları veya mezun oldukları programdan farklı olmak kaydıyla ön lisans ve lisans programlarına kayıt yaptırabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin, Çocuk Gelişimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sivil Hava Kurumları İşletmeciliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşletme, Sosyal Hizmetler, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Hemşirelik, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği ile Yönetim Bilişim Sistemleri gibi birçok programın yoğun talep gördüğünü belirtti.

Şahin, fakültede, entelektüel bilgi birikiminin artırılması için sosyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, kültürel miras ve turizm gibi programların bulunduğunu ifade etti.

Grafik Tasarımı ve Marka İletişimi programları da AUZEF'te yer alacak

Prof. Dr. Şahin, bu yıl 2 yıllık ön lisans programları olarak Grafik Tasarımı ve Marka İletişimi'nin de AUZEF'te yer alacağını aktardı.

Bu program ile öğrencilerin evrensel anlamda tasarım problemlerini algılama, sorgulama, tanımlama ve çözüm üretebilme altyapısına sahip, bilinçli ve yaratıcı tasarımcı adayları olarak yetiştirmek istediklerini belirten Şahin, Marka İletişim Programı'nda da marka yönetimi için gereken iletişim bilgisinin kazandırılması ve bu bilginin sektörel anlamda stratejik şekilde kullanılmasının öğretilmesinin birincil amaçlarını olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Şahin, gelecek eğitim-öğretim yılında çocuk gelişimi ön lisans ve lisans programlarında, "Zenginleştirilmiş Kitap (Z-kitap)" projesine başlayacaklarını, bu projede kitapların bilimsel yapısı güçlendirdiklerini, dijital materyallerin içerisine öğrencilerin alanıyla ilgili olarak öğrenme kapasitesini artırması için QR kodla yedirilmiş öğretici ve düşündürücü videolar, ilgi uyandırıcı sorular, hatırlatmalar, ders anlatım videoları, okuma önerileri, faydalı bilgiler, anahtar kavramlar, podcastler, ipuçları, çevrim içi kaynaklar, gerçek hayatla ilişki ve örnek soru çözümlemeleri koyduklarını ifade etti.

Yenilikleri hayata geçirmek için teknoloji ve insan kaynağının yanı sıra ciddi maddi kaynak harcadıklarını ancak bu yıl herhangi bir ücret artışına gitmediklerini de dile getiren Şahin, imkanı, isteği ve hayali olan herkesi 16 Eylül'e kadar ikinci üniversite kayıtlarına davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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İÜ'nün Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'ne kayıtlar 16 Eylül'e kadar devam edecek - Haberler
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