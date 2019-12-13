İÜ İletişim Fakültesi öğrencilerinden AA'ya ziyaret
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.
13.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:56
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.
Prof. Dr. Suat Gezgin'in de eşlik ettiği öğrenciler, kurumun çalışmalarını yerinde görme imkanı buldu.
İstanbul Haberleri Editörlüğü ile spor, fotoğraf ve görüntülü haberler birimlerini gezen öğrenciler, yetkililerden çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
Kaynak: AA