İÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yolcu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

26.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:30

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Yolcu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafını seçen Ergün, "yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş" başlıklı fotoğrafına oy verdi. Ergün'ün "spor" kategorisindeki tercihi ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın Azmi" isimli fotoğrafı oldu.



Prof. Dr. Ergün, fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu ve tercih yapmakta zorlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Haber kategorisindeki tercihim 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' fotoğrafı oldu. Fotoğraftaki çocuğun Mehmetçiğe bakışı, Mehmetçiğin orada bizim için bulunduğunu ve geleceğin barış içerisinde yaşanması için yapılan operasyonu anlatıyor. Yaşam kategorisinde oyladığım fotoğraf benim doğduğum memleketin fotoğrafı. Bunun yanı sıra eğitim alabilmek için çocuklarımızın karla olan mücadelesi beni etkiledi.

Spor kategorisinde 2 fotoğrafın arasında kaldım. Bir tanesi 'Millilerden asker selamı'. Bu fotoğraf ülkemizin birlik ve beraberliğini gösteren bir fotoğraf ama bir önceki kategoride de birlik ve beraberlik üzerine bir fotoğrafı oyladığım için tercihimi engelsizlerimizle gurur duyabileceğimiz 'Beytullah'ın Azmi' fotoğrafından yana kullandım. Bu fotoğraf onların sesinin duyurulması açısından önemli. Burada bir milli yüzücümüz, ülkesi için var olan bedeniyle mücadele sergiliyor."

Kaynak: AA