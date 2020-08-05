İÜ Edebiyat Fakültesinden, tercih yapacak öğrenciler için tanıtım İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi, tercih yapacak aday öğrenciler için internet sitesi üzerinden tanıtım sayfası hazırladı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi, tercih yapacak aday öğrenciler için internet sitesi üzerinden tanıtım sayfası hazırladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre öğrenciler, "https://edebiyat.istanbul.edu.tr/edebiyat.html" sitesini ziyaret ederek, fakülte hakkında bilgi alabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi, aday öğrencilerin üniversite tercih etmek için karar aşamasında olduklarını, tercihlerini Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan İÜ Edebiyat Fakültesi'nden yana kullanmalarının isabetli olacağını ifade etti.

Fakültenin tanıtım sayfasını ziyaret etmeleri için öğrencilere çağrıda bulunan Develi, küresel salgın döneminde alınan tedbirler kapsamında, aday öğrencilerle internet üzerinden ve sosyal medya hesaplarından bir araya geleceklerini belirtti.

1453 yılında kurulan İstanbul Üniversitesinin önemli kurumlarından birinin de Edebiyat Fakültesi olduğuna işaret eden Develi, şunları anlattı:

"Edebiyat Fakültesi, 1870 yılında Darülfünun çatısı altında ilk defa öğrenci alarak eğitimine başlamış bir kurumdur. 150 yıldır Türkiye'nin insan gücüne, entelektüel gücüne, zihinsel gücüne önemli katkılar sağlayan bir fakülteyiz. İÜ Edebiyat Fakültesi konusu ve alanı itibarıyla insan ve toplum bilimleri üzerinde çalışıyor. Bu çok geniş bir alandır. İnsanlık tarihini, kültür tarihini, dilleri, dillerin tarihini, dillerin yapılarını, yer altındaki kültürel zenginliklerimizi yani arkeolojiyi, yer üstündeki kültürel zenginliklerimizi, mirasımızı yani sanat tarihimizi aynı zamanda coğrafyayı, coğrafyanın oluşumunu ve birçok alanı, tarihi, bizi biz yapan değerleri ve insanlık değerlerini araştırıyor, öğreniyoruz. Bunları bilen ve bunları insanlık kültürüne yeniden üreten insanlar yetiştiriyoruz."

Develi, Ziya Gökalp, Halide Edip Adıvar, Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Halet Çambel, Ali Nihat Tarlan, Reşit Rahmeti Arat ve daha birçok bilim insanının İstanbul Üniversitesinde yetiştiğini ve Edebiyat Fakültesinde hocalık yaptığını kaydetti.

Edebiyat Fakültesinin Türkiye'deki eğitim kurumları arasındaki yerinin, kültürel birikiminin yanı sıra tarihi bir şehrin tam ortasında bulunmasına bağlı olduğunu aktaran Develi, "İstanbul'un tarihi hafızasının merkezinde eğitim faaliyetinde bulunmaları, öğrenciler için çok önemli. İstanbul Üniversitesi öğrencileri, tarihi bir mekanda eğitim görüyorlar ama esasen tarihin kalbinde eğitim görüyorlar. Böylece sadece amfide, derslikte bilim öğrenmekle kalmıyorlar; şehirde yaşayarak görerek hissederek gezerek ve tarihe dokunarak öğrenme imkanı elde ediyorlar. Bu mekan bir şehir üniversitesi olarak bize bu zenginliği ve imkanı veriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA