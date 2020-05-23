İÜ Edebiyat Fakültesi tarafından online Arapça Çalıştayı düzenlenecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İÜ Edebiyat Fakültesi tarafından online Arapça Çalıştayı düzenlenecek

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi tarafından 27-29 Mayıs'ta çevrim içi olarak "1. Uluslararası Arapça Çalıştayı" gerçekleştirilecek.

İÜ Edebiyat Fakültesi tarafından online Arapça Çalıştayı düzenlenecek
23.05.2020 14:27 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:27

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi tarafından 27-29 Mayıs'ta çevrim içi olarak "1. Uluslararası Arapça Çalıştayı" gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çalıştay, Edebiyat Fakültesinin ev sahipliğinde Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, İÜ Dil Merkezi, İÜ Famer ve online Arapça eğitim veren Londra merkezli Nexus Dil Merkezi iş birliğiyle düzenlenecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 27-29 Mayıs tarihlerinde Zoom uygulaması üzerinden çevrim içi gerçekleştirilecek çalıştay, aynı zamanda Edebiyat Fakültesi YouTube Kanalı'ndan da canlı yayınlanacak.

"Dijital Ortamda Arapça Öğretimi" konulu çalıştaya, Türkiye başta olmak üzere İngiltere, Irak, Ürdün ve Cezayir'den çok sayıda idareci ve yönetici konumundaki akademisyenler ile çeşitli kurum ve kuruluşlarda görevli akademisyenler ve deneyimli uzmanlar konuk olacak.

Her gün farklı konuların ele alınacağı 3 günlük çalıştayın oturumları, 20.30-23.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Konuşmacılar, açılış oturumunda "Türkiye'de ve dünyada uzaktan dil öğretimine olan ihtiyaç", ikinci oturumda "Dijital ortamda Arapça öğretimi ile değerlendirme kriterleri", üçüncü ve kapanış oturumunda ise "Dijital ortamda dil öğretimi ve uzaktan eğitimin güçlü ve zayıf yönleri" başlıkları ekseninde değerlendirmelerde bulunacak.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi'nin konuşmasıyla başlayacak çalıştayın açılış oturumunda İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Irak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Salih el-Jaburi, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Londra Nexus Dil Merkezi Müdürü Cemal et-Temimi, Cezayir al-Laqawat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Messaoud Dadoune ve FSM İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan da selamlama konuşması yapacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Haber
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Haber
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler Haber
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler Haber
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi
Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi
Almanya'da koronavirüs sonrası ilk cuma namazı kılındı
Almanya'da koronavirüs sonrası ilk cuma namazı kılındı
MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi
MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi
Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi
2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar?
2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar?
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Süleyman Soylu Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Gülçin Ergül Hatice Çarpar
Spor Neymar Can Bartu Lionel Messi Sergen Yalçın Ivan Obradovic
Daha Fazla Mhp Silah Bayram Ak Parti
Şu an buradasınız: İÜ Edebiyat Fakültesi tarafından online Arapça Çalıştayı düzenlenecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 14:30:22. #1.14#
title