İTÜNOVA TTO'nun Yeni Genel Müdürü Dr. Ercan Çitil Oldu İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından bilgiyi sanayi ile buluşturma ve ticarileştirme hedefiyle 2014 yılında kurulan İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi'nin genel müdürlüğüne Dr. Ercan Çitil atandı.

Bugüne kadar 730 akademisyenle gerçekleştirdiği bin 31 projede toplamda 347 milyon TL'lik proje hacmine ulaşan İTÜNOVA TTO, Ar-Ge ve inovasyonun merkezinde yer almaya devam ediyor. Bilgiyi sanayi ile buluşturma ve ticarileştirme hedefiyle önemli çalışmalara imza atan İTÜNOVA TTO'nun genel müdürlük görevini Dr. Ercan Çitil üstlendi.

Sanayi ve akademi arasında teknolojinin gelişimine aracılık ederek değer katmaya devam edeceklerini belirten İTÜNOVA TTO Genel Müdürü Dr. Ercan Çitil, "İTÜNOVA TTO ekibi ile birlikte teknoloji transfer ekosistemine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan bir ivme ile hizmet etmeye ve fark yaratmaya devam edeceğiz, " dedi.

1992 yılında İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Çitil; yüksek lisans ve doktorasını İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Fen Bilimleri ve Teknoloji Programı'nda tamamladı. Hem kamu hem de özel sektörde çeşitli projelerde ve pozisyonlarda görev alan Çitil, 2014-2020 yılları arasında İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Çitil, yeniden genel müdürlük görevini üstlenmiştir.

İTÜNOVA TTO Hakkında

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin teknoloji transfer ara yüzü olarak hizmet vermek amacıyla kurulan İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), bilgiyi sanayi ile buluşturmayı ve ticarileştirmeyi hedeflemektedir. İTÜ'de geliştirilen akademik çalışmaları ve yeni teknolojileri, sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak ve ülkemizin ulusal kalkınmasına katma değer sağlamak amacıyla sanayiye sunmaktadır. Kuruluşundan bu yana oldukça önemli başarılara imza atan İTÜNOVA TTO, 311 ulusal ve uluslararası patent, faydalı model, tasarım başvurusu; 157 ulusal ve uluslararası patent, faydalı model, tasarım tescili ve 1000'in üzerinde proje hayata geçirmiştir.

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