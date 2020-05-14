ITUC'den HAK-İŞ'e teşekkür Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve ITUC Asya ve Pasifik Bölge Örgütü (ITUC-AP) gibi uluslararası sendikal kuruluşlar, HAK-İŞ'e Covid-19'a karşı mücadelede sendikal liderliği için teşekkür etti.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve ITUC Asya ve Pasifik Bölge Örgütü (ITUC-AP) gibi uluslararası sendikal kuruluşlar, HAK-İŞ'e Covid-19'a karşı mücadelede sendikal liderliği için teşekkür etti.

Korona virüs salgını ile mücadele sürecinde iş sağlığı ve güvenliği konusunun çalışma hayatı için önemi bir kez daha gündeme geldi. ITUC ve ITUC-AP gibi uluslararası sendikal kuruluşlar, HAK-İŞ'e Covid-19'a karşı mücadelede sendikal liderliği için teşekkür etti. HAK-İŞ'ten yapılan açıklamada, "HAK-İŞ olarak iş sağlığı ve güvenliğini temel insan hakkı olarak görmekteyiz. Bu çerçeve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin konuları bir raporda toplayarak üyesi olduğumuz uluslararası sivil toplum kuruluşlarına da ilettik. Bugüne kadar salgınla mücadele konusunda devletimizin hayata geçirdiği ekonomik ve sosyal tedbirleri, HAK-İŞ olarak sunduğumuz öneri ve talepleri uluslararası kuruluşlar ile periyodik olarak paylaştık. Konfederasyonumuz tarafından hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Raporu'nda Covid-19 hastalığının özellikle sağlık sektöründe çalışanlar için 'meslek hastalığı' olarak sayılması hususuna değindik. Bu konuda Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC'un da hükümetlere yaptığı 'Covid-19 meslek hastalığı olarak sayılmalıdır' çağrısına da raporumuzda yer verdik" denildi.

Raporun üyesi olunan ITUC, ETUC, ITUC-AP ve ILO ile paylaşılmasından sonra ilgili kurumların yöneticilerden olumlu mesajlar geldiği belirtilen açıklamada, ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow'un "Teşekkür ederim ve hepinizi kutluyorum. Bu zor zamanlarda sendika liderliği yapmak çok önemlidir. İş yerlerinin yeniden açılması ile ilgili birtakım ilkeler oluşturmak için çalışıyoruz ve bugüne kadar yapılan en iyi uygulamalardan örnek alıyoruz. Yeni bir sosyal sözleşmenin merkezi olacak bu iyileştirme ve toparlanma yöntemlerini de aklımızdan hiç çıkarmayalım" mesajını kendilerine ilettiği aktarıldı.

ITUC-AP Genel Sekreteri Shoya Yoshida ise, HAK-İŞ'e, "Değerli arkadaşlar bulunduğumuz mevcut durumda hepinizin iyi olmasını umuyorum. Yaptığınız güncellemelerden ötürü çok teşekkür ediyorum ve yaptığınız çalışmalarınızla gurur duyuyorum. Özellikle sağlık çalışanlarını korumak için verdiğiniz emekleri çok takdir ediyorum" mesajını gönderdi. - ANKARA

Kaynak: İHA