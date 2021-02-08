İTÜ - Yalovaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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İTÜ - Yalovaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

08.02.2021 00:54 | Son Güncelleme: 08.02.2021 00:57
İTÜ - Yalovaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Basketbol 1. Lig'de bugün İTÜ - Yalovaspor maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler İTÜ - Yalovaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

İlgiyle takip edilen Basketbol 1. Lig maçında,İTÜ - Yalovaspor maçı gerçekleşecek.İTÜ - Yalovaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

İTÜ - YALOVASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol 1. Lig'de, İTÜ - Yalovaspor maçı, İstanbul'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak.İTÜ - Yalovaspor maçı TBF TV Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

İTÜ - YALOVASPOR MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

Basketbol 1. Lig heyecanında 4 Şubat Perşembe günü oynanacak olanİTÜ - Yalovaspor maçı 18:00'da başlayacak.

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