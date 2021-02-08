İTÜ - Yalovaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Basketbol 1. Lig'de bugün İTÜ - Yalovaspor maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler İTÜ - Yalovaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.