İTÜ - Yalovaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
08.02.2021 00:54 | Son Güncelleme: 08.02.2021 00:57
Basketbol 1. Lig'de bugün İTÜ - Yalovaspor maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler İTÜ - Yalovaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.
İlgiyle takip edilen Basketbol 1. Lig maçında,İTÜ - Yalovaspor maçı gerçekleşecek.İTÜ - Yalovaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!
İTÜ - YALOVASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Basketbol 1. Lig'de, İTÜ - Yalovaspor maçı, İstanbul'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak.İTÜ - Yalovaspor maçı TBF TV Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak.
İTÜ - YALOVASPOR MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?
Basketbol 1. Lig heyecanında 4 Şubat Perşembe günü oynanacak olanİTÜ - Yalovaspor maçı 18:00'da başlayacak.