İtü, Urap 2020-2021 Yılı Türkiye Sıralamasında Lider
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İtü, Urap 2020-2021 Yılı Türkiye Sıralamasında Lider

İtü, Urap 2020-2021 Yılı Türkiye Sıralamasında Lider
Habermetre - Haberler | Toplum

İTÜ, URAP 2020-2021 Yılı Türkiye Sıralamasında Lider ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı'nca açıklanan sıralamada İTÜ, Türk üniversiteleri arasında toplam 15 dalda sıralamaya girerek lider oldu.

İTÜ, URAP 2020-2021 Yılı Türkiye Sıralamasında Lider ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı'nca açıklanan sıralamada İTÜ, Türk üniversiteleri arasında toplam 15 dalda sıralamaya girerek lider oldu.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) araştırma laboratuvarının, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkati çekmek için hazırladığı 2020-2021 alan sıralamasında, dünyadaki en iyi üniversiteler toplam 62 bilim alanına göre listelendi. Üniversiteler, bilim alanlarına göre üretilen makale ve atıflar dikkate alınarak son beş yılın akademik performansı üzerinden değerlendirildi.

İTÜ mühendislikte ilk sırada

Türkiye'den 203 üniversitenin 24 bilim alanında katıldığı sıralamalarda İTÜ; mühendislik, havacılık ve uzay mühendisliği, inşaat mühendisliği, yapay zeka, jeoloji, yerbilimleri ve makina mühendisliği alanlarında üstün başarı gösterdi ve Türk üniversiteleri arasında birinci oldu.

Bu yıl, 2020-2021 dünya alan sıralamasında en az 5 bilim alanında yer alan 12 Türk üniversitesinin dünya sıralamalarındaki durumu, alanlarına göre özetleyen tabloda İTÜ 15 alanla listenin başına yerleşmiştir.

Üniversitemiz 62 bilim alanı sıralamasında Türkiye'de ilk 3'te yer alma sayısı baz alınarak yapılan sıralama sayısında da lider.

URAP 2020-2021 dünya alan sıralamalarına erişmek için https://newtr. urapcenter. org/

Kaynak: Habermetre

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