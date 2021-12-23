İTÜ TMDK'nin Kurucularından ve Türk müziğinin Duayeni Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'yı kaybettik

İTÜ TMDK'nin Kurucularından ve Türk müziğinin Duayeni Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'yı kaybettik Konservatuarımızın kurucularından, üniversitemizin duayen hocalarından, Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca 95 yaşında hayatını kaybetti.

Türk musikisinin büyük üstadı, ses sanatkarı, bestekarı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Hocamızın tedavi edildiği hastanede vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Hocamız, Türkiye Radyolarında ve 1964 yılından sonra TRT'de birçok radyo ve televizyon programlarıyla, kendine özgü yorumu ve sesiyle gönüllerimizi fethetti. Aynı zamanda Sadettin Kaynak ve Zeki Arif Ataergin başta olmak üzere dönemin musiki üstatlarından feyz alan Hocamız; besteleriyle de Türk musikisi repertuarına eserler kazandırmış ve müzik tarihimizde derin izler bırakmıştır.

1976 yılında kurulan İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nın kurucusu ve hocası olmuş ve bu görevini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda devam ettirmiştir. Gerek Konservatuar'da gerek TRT'de birçok sanatçı yetiştirmiş, büyük bir azimle öğretim üyeliğine devam etmiştir.

Devlet Sanatçısı unvanı, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü sahibi, musikimizin icra, beste ve eğitimi alanlarında yeri doldurulamayacak olan Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Hocamıza Allah'tan rahmet diliyor, onun musikimize ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'na yaptığı hizmetleri, katkıları karşısında saygı ile eğiliyoruz.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Hocamızın cenaze töreni 25. 12. 2021 Cumartesi günü saat 10. 30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak olup cenaze namazı ise Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacaktır.

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