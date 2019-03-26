İTÜ Teknokent'ten Çıkan Smg 30 Ülkeye Hizmet Veriyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent'ten çıkan SMG; 30 ülkede, 10 bini aşkın noktada 700'den fazla kuruma telifli müzik, anons ve jingle yayını hizmeti sunuyor.

Gül Gürer Alimgil, Moris Alhale ve Serkan Polat tarafından 2009 yılında kurulan SMG; geliştirdiği özel yazılım ile müzik, telif ve teknolojiyi aynı potada buluşturuyor.

Sektörü için bir ilk olan marka, kapalı devre merkezi müzik yayını hizmeti veriyor. SMG'nin müzik yapım markası Snapmuse bünyesinde DJ'ler, müzisyenler, yapımcılar ve ses mühendisleri ile sayısı 3 bini bulan kendi şarkılarını da üreten marka, müzik ile teknolojiyi birlikte kullanıyor.

İTÜ ARI Teknokent'te çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Serkan Polat, "Türkiye'de ve dünyada kendi geliştirdiğimiz yazılım ile dijital müzik yayını yapan tek şirket olarak, yazılımımızla ilgili yeni projelerimizi İTÜ ARI Teknokent'teki ofisimizde gerçekleştiriyoruz. 2017 yılında Teknokent'e girmeye hak kazandık. Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri arasından sıyrılıp, İTÜ Teknokent'te yer almak ve üç yıldır orada olmak bizim için gerçekten çok önemli. Aynı zamanda teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde kendimize ait yazılımla bu teknolojik gelişimlere katkı sağlamak da mutluluk verici. Teknokent'teki çalışmalarımıza devam edip müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yazılımımızı geliştirmeye devam edeceğiz" dedi ve ekledi:

"Biz sektöre adım attığımızda bu işi yapan bazı kurumlar vardı. Çoğu radyo geçmişli olan bu kurumlar, broadcast kökenli idi. Yani tek bir frekans üzerinden yayın yapıyor ve tüm müşterilerine aynı yayını sunuyordu. İnternet üzerinden yayın yapılmaya başlandığında da aynı mantık ile çalışmalarına devam ettiler. Tek yayın, farklı noktalar prensibi ile çalıştılar. Biz aynı markanın farklı noktalarındaki değişik ihtiyaçları üzerine odaklandık. Bunun üzerine bir yazılım geliştirdik. Yazılımımızın yüklü olduğu SMG Player'ı hedef noktadaki bilgisayara yüklüyoruz ya da SMG music-box donanımımızı kullanıma sunuyoruz. Music-boxlar'a yazılım ve eserleri yüklemiş olarak kullanıma sunuyoruz. SMG Player yazılımı ise tüm işletim sistemleriyle uyumlu. Her bir bilgisayara çalma listeleri ile ilgili komutları yolluyoruz. Bir değişiklik talebi geldiğinde kolaylıkla müdahale edebiliyoruz."

Türkiye'de ve dünyada kendi geliştirdiği yazılım ve kendi ürettiği müzik ile dijital yayın yapan tek kurum olduğu belirtilen SMG, bugün 30 ülkede, 10 bini aşkın noktada 700'den fazla kuruma telifli müzik yayını hizmeti sunarken, Türkiye pazarının da yüzde 50'sinin ihtiyaçlarını tek başına karşılıyor. Teknolojiye yaptığı yatırım ile 2017 yılında Teknokent'e girmeye hak kazanan kurum, Türkiye'de en hızlı büyüyen şirketlerin yer aldığı Deloitte Technology Fast50 Programı'nda 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında sıralamaya dahil olarak, dört yıl art arda bu listeye girdi. (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA