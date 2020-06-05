İTÜ, "Tanıtım ve Tercih Günlerini" online platformlarda yapacak İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), üniversite adayları için düzenlenen tanıtım ve tercih günleri etkinliklerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl online platformlarda gerçekleştirecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), üniversite adayları için düzenlenen tanıtım ve tercih günleri etkinliklerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl online platformlarda gerçekleştirecek.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, İTÜ'lü olmanın ayrıcalıklarını keşfetmek isteyen aday öğrenciler, üniversitede girişimcilik ekosistemi, Erasmus imkanları, yurt ve burs olanakları hakkındaki sorularına canlı yayınlarda cevap bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, bu uygulamayla Türkiye'nin her yerinden öğrenci ve velilerin, mesafeleri aşarak İTÜ'lü öğretim üyeleri, mezunlar ve öğrencilerle tanışma fırsatı bulacağını aktardı.

Prof. Dr. Karaca, Türkiye'nin ilk teknik üniversitesi olan İTÜ'nün, 250. yılını kutlamaya hazırlandığını belirterek, dinamik bir akademik kadroya sahip üniversitede 500'ün üzerinde profesör, 250'den fazla doçent, 350'ye yakın Dr. Öğretim üyesi, 350'den fazla öğretim görevlisi ile yaklaşık 650 araştırma görevlisinin bulunduğunu ifade etti.

İTÜ'nün 400'den fazla Ar-Ge laboratuvarı ile öğrencilerin mesleki gelişimlerini güçlendirdiğini, sektörel iş birliklerine, toplum ve teknoloji odaklı araştırmalara imza attığını vurgulayan Karaca, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere, sadece kazanmak için sınava girmemeleri gerektiğini, doğru üniversiteye adım atmanın da en az bunun kadar önemli olduğunu vurguladıklarını bildirdi.

Karaca, öğrencilerin İTÜ'ye geldiklerinde bazı derslerin muafiyet sınavından da yararlanacaklarını düşünmeleri gerektiğine işaret ederek, böylece öğrencilerin hızla bölümlerinin derslerine geçebileceğini ve üniversite sürecini kısaltabileceğini kaydetti.

ArıTeknokent'te İTÜ'lülere staj ve iş imkanı

Prof. Dr. Mehmet Karaca, "51 milyon dolar ile Türkiye'nin bugüne kadar en yüksek ihracatını yapan İTÜ ArıTeknokent'te, geleceği değiştirmeye hazırlanan farklı ölçeklerdeki teknoloji firmaları ve girişimciler dünya pazarına açılıyor. 300 Ar-Ge firması, 600 eş zamanlı projesi, 3 bin başarılı projesi ile teknokentimizle öğrencilerimize staj imkanları ve mezuniyet sonrası iş olanağı sağlıyoruz. Dünyanın ilk 5 üniversite kuluçka merkezi arasında yer alan İTÜ Çekirdek ve İTÜ GİNOVA Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde öğrencilerimiz fikirlerini filizlendirirken, iş dünyasıyla ilişkilerini güçlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Online eğitim konusunda da fark oluşturan bir kurum olduklarına işaret eden Karaca, şunları ifade etti:

"Özellikle bu işi sürdürülebilir kılma konusunda muazzam bir başarı elde ettik. Online eğitimin başladığı 6 Nisan tarihinden 2 Haziran'a kadar geçen süreçte öğrencilerimiz, online eğitim sisteminde toplam 1,5 milyon dakika eğitim aldı. Günlük açılan ders sayımız 3 bin civarında. Bu derslere günlük ortalama 25 binin üzerinde öğrencimiz katılım gösterdi. Başarılı altyapımızla, pandemi sonrası süreçte de online eğitimi sürdürülebilir bir şekilde geleneksel eğitimin bir parçası haline getireceğiz."

Üniversitenin sosyal imkanlarından da bahseden Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca, "Yerleşkelerimiz içinde yer alan 15 yurtta 4 bin 700'den fazla öğrenciye konaklama imkanı sağlıyoruz. İTÜ'yü akademik, sanat veya spor alanlarında başarıyla temsil eden 9 binin üstünde öğrencimiz çeşitli burslarla destekleniyor. İTÜ tarafından sağlanan yemek bursundan ise her yıl 2 binden fazla öğrenci yararlanıyor.

İTÜ yemekhaneleri, öğrencilerine uygun fiyatla sağlıklı, dengeli ve hijyenik beslenme olanağı sunarken, vegan ve vejetaryen ana yemek seçeneklerinin de bulunduğu menüler gıda mühendislerince hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA