İTÜ, sürdürülebilir kalkınma amaçları 2021'de Türkiye'nin en iyisi!

Dünya çapında toplam 1.200 civarında üniversitenin değerlendirmeye alındığı listede İTÜ, 9. Amaç olan "Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı" başlığında dünyada 24. sırada yer alırken ülkemizde de lider durumda yer aldı.

Dünyanın önde gelen üniversite sıralama kuruluşlarından THE, küresel üniversitelerin Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçlarını gerçekleştirme düzeyini ölçtü.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bu sıralamada, "Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı" başlığında dünyada 24. sırada yer alırken, ülkemizde de 1. oldu. "Nitelikli Eğitim" başlığında ise dünya genelinde 48. sırada yer alırken Türkiye'de 2. sırada yer aldı.

İTÜ, dünya sıralamasında iki başlıkta ilk 50 üniversite arasında

Dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), Birleşmiş Milletler'in dünyanın en temel on yedi sorununu ve bunlara çözüm olarak önerdiği sürdürülebilir kalkınma amaçları üzerine yaptığı araştırma sonuçlarını yayınladı.

4. Amaç olan "Nitelikli Eğitim"de ise dünya sıralamasında 48. olurken, Türkiye'de de 2. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca; 7. Amaç olan "Erişilebilir ve Temiz Enerji" ile 17. Hedef olan "Amaçlar İçin Ortaklıklar" başlıklarında da büyük ilerleme kaydetti.

2021, İTÜ için "Atılım Yılı" oldu

The Times Higher Education'ın (THE) etki sıralamasına göre; geçtiğimiz yıl dünya üniversiteleri arasında, Birleşmiş Milletler'in "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları"na uyum sürecinin ölçülmesi sonucunda İTÜ'nün genel ortalaması 601+ düzeyindeyken, bu yıl büyük bir sıçrama gerçekleştirerek 101-200 bandında kendine yer buldu. İTÜ, sıralamalarındaki bu yükselişle önemli bir başarı kaydetti.

İTÜ en büyük başarıyı elde ettiği, "Nitelikli Eğitim" ile "Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı" alanlarının yanı sıra, toplam altı alanda ilk 101-200 aralığında, tüm amaçlar için yapılan ortalama sıralamasında ise yine ilk 200'de yer aldı. Böylece, Türkiye'den en iyi dereceleri elde eden üniversite olarak büyük bir başarıya imza attı.

Altı alanda ilk 101-200 aralığındayız

2021 yılı dünya üniversite sıralamalarına ilişkin değerlendirmede bulunan İTÜ Öğretim Üyesi ve Uluslararası Derecelendirme Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Hale Özgün İTÜ'nün başarısına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Times Higher Education (THE) 2021 Etki Sıralaması, dünya genelindeki üniversitelerin Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı gerçekleştirmedeki başarılarını; toplumsal, çevresel ve sosyal gelişmeyle ilgili faaliyetleri üzerinden değerlendiren oldukça önemli bir gösterge. Üniversitemiz, THE Impact Rankings sıralamalarına bu yıl bütün başlıkları kapsayacak şekilde 17 farklı alanda başvurdu. Başvurduğumuz tüm alanlar için ilgili kanıtlarımızın da sunulduğu değerlendirme süreci sonunda, dünya sıralamalarında toplam altı alanda ilk 101-200 aralığında yer alırken, bir alanda 24. ve yine diğer bir alanda da 48. olduk. İTÜ, özellikle "Nitelikli Eğitim" ve "Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı" başlıklarında dünya sıralamalarında ilk 50 ve ilk 25 içerisinde yer alarak dünyanın en saygın, en iyi eğitim veren ve çok yönlü sanayi işbirliği kuran üniversitelerinden biri olduğunu kanıtladı. Üniversitemizin elde ettiği bu başarının, ilerleyen yıllarda artan bir ivmeyle devam edeceğine inanıyoruz."

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları nedir?

Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları"; tüm dünyada yoksulluğun azaltılması, demokratik yönetişim ve barışı yapılandırma, iklim değişikliği ve afet riski ve ekonomik eşitsizliği içeren temel alanlarda belirlenen amaçları içermektedir.

Sürdürülebilir kalkınma amaçları şunlardır: yoksulluğa son; açlığa son; sağlık ve kaliteli yaşam; nitelikli eğitim; toplumsal cinsiyet eşitliği; temiz su ve sanitasyon; erişilebilir ve temiz enerji; insana yakışır iş ve ekonomik büyüme; sanayi, yenilikçilik ve altyapı; eşitsizliklerin azaltılması; sürdürülebilir şehirler ve topluluklar; sorumlu üretim ve tüketim; iklim eylemi; sudaki yaşam; karasal yaşam; barış, adalet ve güçlü kurumlar ile amaçlar için ortaklıklar.

Birleşmiş Milletler çatısı altında Ocak 2016'da yürürlüğe girmiştir ve 2030 yılına kadar belirlenen on yedi hedefte anlamlı bir ilerleme kaydetmeyi amaçlamaktadır. BM, on yedi amacın yürütülmesi için oluşturduğu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile hükümetlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı kendi ulusal kalkınma planları ve politikalarına entegre etmelerine destek sağlar. Birleşmiş Milletler'in kalkınma ajansı olarak faaliyet yürüten UNDP, 170'ten fazla ülke ve bölgede çalışmalarını yürütmektedir.

Kaynak: Bültenler