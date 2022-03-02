İTÜ SAVTEK Savunma Teknoloji Günleri başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, "Savunma sanayisinin özellikle bu günlerde ne kadar önemli olduğunu görüyoruz." dedi.

İTÜ Savunma Teknolojileri Kulübü (İTÜ SAVTEK) tarafından, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen Savunma Teknoloji Günleri'22 etkinliği Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde başladı.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Koyuncu, 4 Mart tarihine kadar sürecek etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, söz konusu etkinliğin 2016 yılından bu yana düzenli olarak yapıldığını, artık geleneksel hale geldiğini ve kendilerinin her yönüyle önemsediği bir etkinlik olduğunu söyledi.

Koyuncu, şunları kaydetti:

"İTÜ olarak öğrencilerimizin kampüse adım atar atmaz bir kulüp faaliyeti içerisinde olmasını özellikle önemsiyoruz. Bu faaliyetler öğrencilerimize yaparak öğrenmeyi sağlıyor. Daha mezun olmadan sektör ile bir araya geliyor ve öğrencilerimiz kendi kendini eğitiyorlar. Öğrencilerimiz bir nevi takım faaliyeti yönetiyorlar. Savunma sanayisinin özellikle bu günlerde ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Şu anda savunma sektöründe birçok önemli kurulda İTÜ mezunu arkadaşlarımızın çok önemli yerlerde olduğunu görüyoruz. Bu bize gurur veriyor. İTÜ olarak Türkiye'ye katma değeri yüksek ürünler üretmeye artırarak devam ettirmeye gayret göstereceğiz. Böyle etkinliklerin en önemli özelliği, sektörün güçlü firmalarıyla öğrencilerin bir araya gelmesi bu sayede hem öğrencilerin sektörün mevcut durumunu görmesi hem de öğrencilerdeki parlak fikirlerin organizasyonlara aktarılmasıdır."

"Savunma sanayinde bağımsızlığı ilan etmek çok farklı önem arz ediyor"

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş ise Saha İstanbul'un kuruluş amacının savunma sektörüne sanayi sektörünün daha fazla katkı sağlaması için organizasyonlar yapmak olduğunu belirtti.

Keleş, "Özellikle dışa bağımlı olduğumuz alanlarda, ambargolara muhatap olduğumuz alanlarda milli yetenekleri geliştirerek savunma sanayinde bağımsızlığı ilan etmek bizim için çok farklı önem arz ediyor." diye konuştu.

Bir başka ülke için bunun ekonomik aktivite olarak ele alınabildiğini belirten Keleş, Türkiye için durumun farklı olduğunu söyledi.

Keleş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi farklı kılan jeopolitiği... Savunma sanayi, bizim bu coğrafyada bir ve bütün olarak, bağımsız bir millet olarak yaşayabilmemizin en önemli parametresi olmuştur. Başlangıçta uğraşmak zorunda kaldığımız terör belası, önce Irak'ta sonra Suriye'de yaşananlar, Doğu Akdeniz'deki olaylar ve oradaki Libya konusu, kendi iklim coğrafyamızda dost ve kardeş ülkelere sağladığımız destekler, dün Azerbaycan'dı bugün Ukrayna, tüm buralarda bizim bağımsız bir ülke olarak bir ve bütün olmamızın koşuludur. Savunma sanayi bunun yanı sıra yüksek teknoloji gerektiriyor. Dolayısıyla burada kazanılan endüstriyel üretim kabiliyetleri, teknolojik yetenekler hayatın her alanında çok rahatlıkla evrilip, oralarda ciddi katma değer üretme potansiyeline sahip yeteneklerdir. Onun içindir ki gelişmiş ülkelerin tamamının savunma sanayileri gelişmiştir veya gelişen savunma sanayi ülkeleri yukarı taşımıştır. Teknolojik olarak bunun en çarpıcı örneklerinden birisi Amerika'dır. Burada yapılan gayretler ülkeyi bir üst lige çıkaran ve onu çok farklı yerlerde konumlama potansiyeline sahip gayretlerdir."

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), İstanbul Mühendislik Direktörü Mesut Yılmaz da savunma sanayisinin son dönemdeki gelişmelerle çok büyük bir ekosistem haline geldiğinin altını çizdi.

Sistemin bugün kendi içerisindeki sinerjiyle büyümeye devam ettiğini belirten Yılmaz, "Elbette gönül dünyada savaş olmamasını istiyor. Sorunlar başka yollarla çözülsün ama maalesef dünyanın gerçekleri öyle değil. Son yıllarda yanı başımızda yaşanan acı olaylar, bir haftadır Ukrayna'da gördüğümüz olaylar savunma endüstrisinin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunun çok açık bir şekilde ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.