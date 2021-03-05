İTÜ, QS Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması'nda Türkiye'de 10 alanda birinci sırada

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), QS Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması'nda "Mühendislik ve Teknoloji" alanında dünyada 202. sırada, Türkiye'de toplam 10 farklı alanda birinci sırada yer aldı.

İTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiltere'de Quacquarelli Symonds (QS) firması tarafından belirlenen alan bazlı dünya üniversite sıralaması açıklandı.

Türk üniversiteleri arasında başarılı dereceler elde eden İTÜ, geçen yıl 218. sıradan girdiği listede bu yıl "Mühendislik ve Teknoloji" alanında dünya sıralamasında (69,5 puanla) 202. oldu.

Aynı alanda Türkiye'de ise 2. sırada yer aldı. İTÜ, alan bazında mineral ile maden, petrol mühendisliği alanlarında QS Dünya Sıralaması'nda ilk 50'de yer alarak büyük bir başarıya da imza attı.

İTÜ toplam 10 alanda birinci

İTÜ, QS 2021 alan bazlı sıralamada Yer ve Deniz Bilimleri, İnşaat ve Yapı Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makina, Havacılık ve Üretim Mühendisliği, Yapı Bilimleri, Kimya Mühendisliği, Mimarlık/Yapılı Çevre, Kimya, Jeoloji ve Jeofizik olmak üzere toplam 10 alanda Türkiye'de birinci sırada yer aldı.

İTÜ, QS'te yer aldığı toplam 19 başlıkta, dünyada ilk 400 üniversite arasında yer buldu. Mineral ile maden mühendisliği ve petrol mühendisliği alanında dünyada ilk 50 üniversite arasında yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Mineral ile maden mühendisliği alanında geçen yıl dünya sıralamasında 48. sıradan bu yıl 42. sıraya yükselirken, petrol mühendisliği alanında dünya sıralamasında 36. sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, ilklerin üniversitesi İTÜ'nün araştırma yetkinlikleri ve eğitim kalitesiyle Türkiye'nin öncü üniversitelerinden olmayı sürdürdüğünü belirterek,"Ülkemizin en yetkin teknik ve araştırma üniversitesi olarak, gelecek vizyonumuz çerçevesinde akademik düzeyimizi her geçen gün sürdürülebilir şekilde yükseltmek önceliklerimizden biri. Son dönemde bilhassa uluslararası ilişkiler konusuna verdiğimiz öneme bu vesileyle bir kez daha vurgu yapmak yerinde olur. Ayrıca üniversite-sanayi işbirliği en fazla üzerinde durduğumuz konular arasında yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer