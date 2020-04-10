İTÜ OTAM Kovid-19 sürecinde "Artırılmış Gerçeklik Platformu" ile cirosunu katladı
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İstanbul Teknik Üniversitesi, Koronavirüs, Türkiye, Güncel

İTÜ OTAM Kovid-19 sürecinde "Artırılmış Gerçeklik Platformu" ile cirosunu katladı

İTÜ Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (OTAM), geçen yıl hayata geçirdiği "Artırılmış Gerçeklik Platformu ve Uzaktan Yönetim Uygulamaları" ile ilk çeyrekte cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre ikiye katladı.

10.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:36
İTÜ OTAM Kovid-19 sürecinde

İTÜ Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (OTAM), geçen yıl hayata geçirdiği "Artırılmış Gerçeklik Platformu ve Uzaktan Yönetim Uygulamaları" ile ilk çeyrekte cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre ikiye katladı.

İTÜ OTAM açıklamasına göre, otomotiv sektörünün küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla çalışmalar yürüten şirketin hizmet verdiği otomotiv firmalarının Ar-Ge'ler arası uzaktan eşgüdümlü çalışmasına olanak tanıyan bu teknoloji ile birden fazla yetkilendirilmiş şirket kullanıcısı, aynı anda uzaktan OTAM'ın test yetkilisine bağlanarak süreçleri birebir takip ediyor.

Böylece hem toplum sağlığını korunurken hem de zaman kaybı ve maliyetleri azalıyor.

"Müşterilerimiz, Artırılmış Gerçeklik Platformu'nu aktif biçimde kullanıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle birçok sektörde olduğu gibi otomotiv ve savunma sanayindeki firmaların da çalışmalarını evden sürdürdüklerini ve kendilerinin de bu süreçte çalışanların çoğunu evden çalışma sistemine dahil ettiklerini dile getirdi.

İş arkadaşlarının bir kısmının ise otomotiv ve savunma sanayinin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla OTAM merkezinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Özcan, "Müşterilerimiz, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz Artırılmış Gerçeklik Platformu'nu aktif biçimde kullanarak OTAM'da testi gerçekleştiren vardiyadaki teknisyenin akıllı gözlüğüne veya akıllı telefonuna bağlanarak parçaların test, kontrol ve denetim gibi tüm aşamalarını uzaktan etkileşimle takip edebiliyor. Böylelikle hem müşterilerimiz hem de evden çalışmalarına devam eden iş arkadaşlarımız OTAM'a gelmeden de işlerini kolaylıkla yürütebiliyor. Artırılmış Gerçeklik Platformu ve Uzaktan Yönetim Uygulamaları ile çalışmalarımızı uzaktan hız kesmeden sürdürüyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu dijital dönüşüm sayesinde 2020 ilk çeyrek ciromuzu geçen yılın aynı dönemine göre ikiye katlamayı başardık." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de ve Avrupa'da bir ilk"

Özcan, uygulamanın Türkiye'de ve Avrupa'da bir ilk olduğunu belirterek, "İTÜ ARI Teknokent girişimlerinden Hangaarlab iş birliği ile hayata geçirdiğimiz bu teknolojiyi Türkiye'de ve Avrupa'da ilk kez devreye alan test kurumu olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Koronavirüs sürecinde tüm dünyanın evlerine kapandığı böyle bir dönemde Türkiye'nin farklı lokasyonlarındaki veya Romanya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi farklı ülkelerdeki müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın taleplerini Artırılmış Gerçeklik Platformumuzla karşılayabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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