İTÜ OTAM Covid-19 sürecinde cirosunu katladı İTÜ Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (OTAM), geçen yıl hayata geçirdiği "Artırılmış Gerçeklik Platformu ve Uzaktan Yönetim Uygulamaları" ile ilk çeyrekte cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre ikiye katladı.

İTÜ Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (OTAM), geçen yıl hayata geçirdiği "Artırılmış Gerçeklik Platformu ve Uzaktan Yönetim Uygulamaları" ile ilk çeyrekte cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre ikiye katladı. Kaynak: Dunya.com