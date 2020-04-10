İTÜ OTAM Covid-19 sürecinde cirosunu katladı
İTÜ Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (OTAM), geçen yıl hayata geçirdiği "Artırılmış Gerçeklik Platformu ve Uzaktan Yönetim Uygulamaları" ile ilk çeyrekte cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre ikiye katladı.
10.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:52
İTÜ Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (OTAM), geçen yıl hayata geçirdiği "Artırılmış Gerçeklik Platformu ve Uzaktan Yönetim Uygulamaları" ile ilk çeyrekte cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre ikiye katladı.
Kaynak: Dunya.com