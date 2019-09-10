İTÜ Ortaköy MTAL'in ilk dersini rektör verdi

10.09.2019 11:22

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, bu sene ilk defa kapılarını açan İTÜ Ortaköy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencilerinin ilk dersine girdi.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür merkezinde düzenlenen törenin ardından İTÜ Ortaköy MTAL'de ders başı yapıldı.

Karaca, akademisyen, öğretmen, öğrenci ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen törenin açılış konuşmasını gerçekleştirdikten sonra, öğrencilerin ilk dersine girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Karaca, İTÜ'nün eğitim ve araştırma olanaklarının İTÜ Ortaköy MTAL'nin öğrencilere sunacağı olanakları belirterek, "Okulun eğitmen kadrosu, yabancı dil olanakları, ders içeriklerinin yeterliliği, sınav sistemlerine ve müfredata uygun olarak derslerin en verimli şekilde aktarılması çok önemli kriterlerdir." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin her birinin birer İTÜ öğrencisi olduğunu anımsatan Karaca, öz güvenin çok önemli olduğunu ve İTÜ'nün öğrencilere birçok imkan sunulacağını aktardı.

Karaca, Türkiye'nin çeşitli illerinden öğrencilerin varlığını işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ailelerimiz, evlatlarınız artık bize emanet onları biz himaye edeceğiz. Üniversitemiz ile çok daha iç içe hareket edecekler. Laboratuvarlarımız ve benzeri yerlerde hocalarımız derse girecek, ayrıca öğrencilerimize burs vereceğiz. Bu alanda sizler fark yaratacaksınız. Okul dünyanın en güzel yerlerinden birinde bulunuyor. Bu da size ayrı bir motivasyon kaynağı olacak."

"Dersler İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu koordinasyonunda verilecek"

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu ise "Bakanlığımızca belirlenen 'Eğitimde 2023 Vizyonu' çalışmaları kapsamında geleceğin meslekleri konusunda iş birliklerini geliştirme model mesleki eğitim kuruluşları oluşturma hedefleri konulmuştur. Bu hedefler doğrultusunda çıktığımız yolda İTÜ ile Mesleki ve Teknik Eğitim İş birliği protokolü imzalayarak İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini kurduk." ifadelerine yer verdi.

Bakanlık bünyesinde, ortaöğretim seviyesinde üniversite ile iş birliği içerisinde yeni bir model olarak ilk defa gerçekleşen bir uygulama olduğuna dikkati çeken Numanoğlu, şunları kaydetti:

"Okulun açılışı ile ilgili ilk duyuruların yapıldığı andan itibaren gelen olumlu tepkilerden ne kadar doğru yolda olduğumuz bir kez daha ortaya çıktı. Öğrencilerimiz bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojisi ve denizcilik alanında açtığımız kontenjanları yüzde100 doldurdu. Mesleki ve teknik anadolu liselerinde yeni yönetim modelinin de başlangıcını oluşturan lisemizde İngilizce hazırlık sınıfı olacak ve dersler İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu koordinasyonunda verilecek.

Üniversitemizin artırılmış sanal gerçeklik ile mesleki İngilizce öğretiminde çok önemli deneyimi olduğunu biliyoruz. Bu deneyimden ve gelişmiş laboratuvarlardan yararlanmak, Teknokent imkanlarını kullanabilmek, öğrenci ve öğretmenlerimizin İTÜ Teknokent ile iş birlikleri geliştirmeleri sağlamak, okulumuzda verilecek eğitimi daha da güçlü hale getirecektir. Okul bittikten sonra mezunlarımızın Üniversitemiz ilgili bölümlerini kazanmaları durumunda yükseköğrenimleri boyunca İTÜ tarafından burs desteği sağlanacağını da paylaşmak isterim."

Kaynak: AA