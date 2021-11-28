İTÜ öğrencilerine ABD'deki yarışmada birincilik ödülü

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) İşletme Mühendisliği Takımı ABD'de düzenlenen Öğrenci Vaka Analizi Yarışması'nda birinci oldu. Öğrenciler, Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika olmak üzere 4 farklı kıtadan toplam 9 takımı geride bıraktı.

İTÜ İşletme Mühendisliği Takımı, 15 yıldır Amerikan Mühendislik Yönetimi Topluluğu (ASEM) tarafından çevrimiçi düzenlenen Öğrenci Vaka Analizi Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti. Yaratıcılık ve bilginin ön plana çıktığı Öğrenci Vaka Yarışması'nda Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika olmak üzere 4 farklı kıtadan 10 takım yarıştı. Yarışmada İTÜ İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencileri Selin Yılmaz, Ezgi İdil Engin, Yalkın Kızılkan ve Emirhan Özbalta geliştirdikleri projeyle finale kalarak birinci oldu. Amerika'da düzenlenen yarışmanın bu yılki teması 'Yeni Normal' olarak belirlendi. Apple'ın tedarik zinciri ve pazar payı kaybıyla ilgili detaylı analizlerde bulunan İTÜ takımı vaka çözümleriyle rakiplerini geride bıraktı.

"BİRİNCİ OLMAMIZ NE KADAR GÜZEL BİR EĞİTİM ALDIĞIMIZI GÖSTERİYOR"

"BÖYLE BİR YARIŞMADA ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEMİZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

"BİRİNCİ OLABİLECEĞİMİZE GERÇEKTEN İNANDIM"

Vaka analizinin çözüm sürecinden bahseden İTÜ İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Yalkın Kızılkan (23) ise "Yarışmada bize tedarik zinciri ile ilgili bir vaka çalışması verildi. Vakaya başlarken kovid-19'un etkileri üzerine durduk. Burada en önemli olan şey Apple'ın fabrikalarının hepsini Çin'de bulunması. Bu durum tedarik zincirindeki bütün sürecin sekteye uğramasına neden oldu. Biz bu çalışmada Apple'a olan talebin giderek azaldığını anladık. Yarışmaya başlarken birinci olabileceğimize gerçekten inandım" ifadelerini kullandı. İTÜ İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Selin Yılmaz (22) ise "1 aylık kısa bir süre içerisinde oldukça emek vererek bu yarışmaya hazırlandık. Ancak bu kadar kısa bir süre içerisinde böyle bir birincilik kazanmış olmamızın nedeni İstanbul Teknik Üniversite'nde almış olduğumuz eğitim" dedi.