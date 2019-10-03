İTU öğrencileri Kartepe'ye çıkarma yaptı

03.10.2019 12:23

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerini Kartepe Belediyesi'nde ağırladı.



İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2. sınıf öğrencileri, dönem projesi için Kartepe'ye geldiler. İki gün boyunca Kartepe genelinde incelemede bulunan 150 öğrenci ile saha çalışmaları sonrasında Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Bali Holat başkanlığında toplantı yapıldı. Toplantıda Plan ve Proje Müdürü Ferda Özparlak Şahin tarafından Kartepe Belediyesi meclis salonunda "Planlama ve Kartepe'nin potansiyel gelişim alanları" hakkında sunum yapıldı. 150 öğrencinin salona sığmadığı İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri dönem projesi kapsamında Ketenciler ve Kent Merkezi üzerine çalışma yapacaklar.



Toplantıya ev sahipliği yapan ve öğrencilerin saha çalışmalarında ki tespitleri ile ilgili soruları cevaplayan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "İlçemizde turizm ve sanayi alanında ciddi yatırımlar vardır. Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan kayak imkanı Kartepe'de bulunmaktadır. Dağa çıkan üç alternatif yolumuz var. Müthiş bir doğa güzelliğimiz var. İlçemizde yerel anlamda çok ciddi üretim vardır" dedi.



Gençlik alanında çok ciddi bir potansiyelleri olduğuna değinen Kocaman, "Biz bunu artı olarak görüyoruz. Gençlerimizin geleceğini şekillendirmesi noktasında ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Bu yönde üniversitelerinde desteğine ihtiyacımız vardır. Kartepe'de bu kadar güzellik varken gençlerimizin hayalinin fabrika da işçi olmaktan öteye çıkarmayı hedefliyoruz. Kartepemiz bunun için uygun özelliklere sahip. Bu potansiyeli açığa çıkarıp halkımızla bütünleştireceğiz" diye konuştu.



Kartepe'nin güzelliklerinin gençler tarafından görülmesi gerektiğini söyleyen Kocaman, "Kartepemizin Turizm Master Planları yapıldı. Kocaeli'nin Turizm Master Planının tamamlanması yapılması ile Kartepe daha görünür olacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile bu yönde temaslarımız vardır. İstişare yapılmadan doğru bir projenin yapılacağına inanmıyorum. Kartepemizin potansiyelinin doğru yönlendirilmesi önemlidir. Birçok il ve ilçeden daha iyi durumdayız. Kartepe bu yönde bir başka güzeldir. Biz bunun anlaşılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.



Öğrencilerin teknik sorularına ise Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Bali Holat'ın cevaplandırmasının ardından toplantı sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA