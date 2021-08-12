İTÜ Öğrencileri, İş Hayatına 'MasterBee' ile Hazırlanacak

İTÜ Öğrencileri, İş Hayatına 'MasterBee' ile Hazırlanacak İTÜ, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde başarılı öğrencileri ödüllendirecek ve üniversite-sanayi işbirliğine katkı sağlayacak olan 'MasterBee' programıyla yepyeni bir oluşuma imza atıyor.

İTÜ Öğrencileri, İş Hayatına 'MasterBee' ile Hazırlanacak İTÜ, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde başarılı öğrencileri ödüllendirecek ve üniversite-sanayi işbirliğine katkı sağlayacak olan 'MasterBee' programıyla yepyeni bir oluşuma imza atıyor. İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu, lisans ve yüksek lisans sürecinin bir arada yürütüldüğü MasterBee programının detaylarını paylaştı.

İTÜ İLE FARKINI ORTAYA KOY - 3

Lisans ve yüksek lisans sürecinin bir arada yürütüldüğü MasterBee programına dahil olmak isteyen İTÜ öğrencilerinin, altıncı dönemin başında 3. 00 ortalamaya sahip olmaları gerekiyor. MasterBee programı hakkında açıklamada bulunan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu; "MasterBee ile öğrenciler, 4'üncü sınıftan itibaren kredisiz olarak yüksek lisans dersi alabilecek. Böylelikle yüksek lisans ders aşamasını daha hızlı bir şekilde tamamlama imkanına sahip olacaklar. 4'üncü sınıftan itibaren yüksek lisansa başlama, staj yapma ve iş hayatına adapte olma fırsatı sunan MasterBee programıyla lisans ve yüksek lisans süreci bir arada yürütülebilecek. 2021'de belirli bölümlerle başlayacak olan bu uygulamayı, önümüzdeki yıllarda İTÜ'nün tüm bölümlerine yaygınlaştırmayı hedefliyoruz, " dedi.

Staj ve yüksek lisans bir arada

Lisans döneminin ardından niteliklerine uygun ve beklentilerini karşılayacak bir iş bulabilmek sadece Türkiye'de değil, dünyada da tüm genç mezunların ortak paydası... İyi bir üniversiteden mezun olmanın yanı sıra lisans döneminde iş hayatına hazırlanmak, eğitim hayatı boyunca kazanılan teorik bilgileri uzmanlık alanlarına yönelik stajlarla pratiğe uyarlama şansına sahip olmak, gençlere farklı bir kariyer yolu açıyor. Otomotivden telekomünikasyona, bilişimden enerjiye kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve sektörünün yıldızı olan şirketlerde staj yapmanın yanı sıra akademik kariyer hedefleyen gençlerin önündeki en önemli sorunlardan biri de yüksek lisans ve iş sürecini yürütürken zaman yönetimi konusunda sıkıntı çekmeleri... İTÜ'de 2021-2022 eğitim öğretim döneminde başlayacak olan MasterBee programı kapsamında öğrenciler, 4'üncü sınıftan itibaren yüksek lisans dersi almaya hak kazanacak. Öğrenciler, MasterBee programıyla kısa sürede yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak hayata bir adım önde başlama imkanına sahip olacak. Programın bir diğer önemli avantajı ise uzun süreli staj olanağına sahip olan öğrencilerin, iş dünyasına daha kolay uyum sağlayabilecek olmaları...

Zaman kaybetmeden iş hayatına atılma fırsatı

MasterBee süreci başladığında programa dahil olan her öğrenci, bir akademik danışmanla ilerleyecek. Bu öğrencilere İTÜ'nün işbirliği içerisinde olduğu Türkiye'nin köklü şirketlerinde staj imkanı sunulacağını belirten İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu; "Öğrenciler, yüksek lisans yaparken iş hayatına da hazırlanacak. Üniversite döneminde edindikleri akademik bilgileri uygulama şansına sahip olacaklar. Kısa süre içerisinde yüksek lisansını tamamlayan öğrenciler, doktora eğitimlerine yurtiçi ve yurtdışında hızla devam edebilecek. Akademik kariyerine devam etmek istemeyen mezunlar ise çok daha efektif biçimde, zaman kaybetmeden iş hayatına atılabilecek. Lisans ve yüksek lisansı bir arada yürüten öğrencilere, 4'üncü yılın ardından bir sene boyunca İTÜ Konukevleri'nde kalma opsiyonu da sunulacak, " açıklamasında bulundu.

Öğrencilere farklı esneklikler de sunuluyor

İTÜ'de okumaya hak kazanan öğrenciler, lisans eğitimlerine başlamadan önce dilde yetkinlik dereceleri göz önüne alınarak en az bir, en fazla iki dönem olmak üzere İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nda, Lisans Hazırlık Programı çerçevesinde İngilizce eğitimi alabiliyor. Çift Anadal Programı (ÇAP), bir anadal programına kayıtlı öğrencilerin, gerekli koşul ve şartları sağlaması durumunda başka bir programa kayıt olabilmesini sağlıyor. Bu koşulun sağlanması için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3. 00 olması gerekiyor. Öğrenciler; ilan edilen programa, anadal lisans programının en erken 3, en geç ise 5'inci döneminde başvurabiliyor. İTÜ; yandal eğitimi ile bir lisans programına kayıtlı olan öğrencilerin gerekli şartları sağladıkları takdirde ilgi duydukları başka bir eğitim-öğretim programından ders almalarına da olanak tanıyor. Öğrencilere farklı bir bölüme yatay geçiş yapma fırsatı da sunuluyor. İTÜ'nün Erasmus kapsamında ise yaklaşık 360 kurumla anlaşması bulunuyor.

Kaynak: Habermetre