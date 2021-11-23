İTÜ'nün Medya Görünürlüğü Artıyor İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kamuoyundaki algısı üzerine yapılan medya ve sosyal medya çalışmaları İnterpress Medya Takip Merkezi tarafından sağlanan veriler ışığında değerlendirildi. 2020 ve 2021 yıllarına yönelik hazırlanan medya analiz raporunda İTÜ geçtiğimiz yıla göre gazete, internet ve TV haber sayılarındaki artışla dikkat çekti. İTÜ, 2021 yılında sosyal medyadaki yükselişini geleneksel medya kanallarında da sürdüren üniversite oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 2020 yılında 9 bin 743 gazete haberi yayınlanırken, 2021 yılının Kasım ayı itibarıyla bu sayı 9 bin 832'ye ulaştı. Yine 2020 yılında 62 bin 937 internet haberinde yer alan İTÜ, 2021 yılında ise 71 bin 525 internet haberinde yer aldı. 2020 yılında 3 bin 434 televizyon haberinde kendine yer bulan İTÜ, 2021 yılında ise 3 bin 539 televizyon haberiyle geçtiğimiz yıla göre haber sayılarını arttırarak, hem geleneksel medyada hem de yeni medyadaki yükselişini sürdürdü.

2020 2021

(Kasım itibarıyla) Gazete 9. 743 9. 832İnternet 62. 937 71. 525 TV 3. 434 3. 539 Kaynak: İnterpress Medya Takip Merkezi

"Özel haberler de Teknik Üniversite farkı"

Bir Ar-Ge üniversitesi olan İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ulusal ve yerel basında hemen hemen her alanda haberler i yayınlandı. Bilim, teknoloji, mimari, bilişim, havacılık, denizcilik, ulaşım, lojistik, inşaat, çevre ve sanat haberler i medyada fazlaca yer aldığımız konuların başında geliyor.

Bununla birlikte İTÜ'lü akademisyenlerin; hava durumu, doğal afetler, trafik, bilirkişilik gibi konularda görüşlerine başvurulması ve çeşitli haberler de yer alması İTÜ'nün medyadaki görünümündeki artışta önemli bir yer tuttu. Dönem içerisinde medyaya servis edilen özel haberler de kurumsal başarıların yanı sıra akademisyen ve öğrenci projelerinin başarıları üzerine de odaklanıldı. Haberler de, İTÜ bünyesinde yürütülen projelere ve bunların yarattığı katma değere de vurgu yapıldı.

2021 yılındaki haber değerlendirmesi, Covid-19 kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte tercih dönemi, mezuniyet törenleri ve akademik yıl açılış töreninin yanı sıra yapılan yoğun iletişim çalışmalarının yansımalarını da içerdi. Bu kapsamda hazırlanan özel haberler ulusal medyada ve internet sitelerinde genişçe yer aldı. Ayrıca hazırlanan haberler üniversitemizin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda da önemli bir yer tuttu.

"İTÜ Haberler sitesi önemli bir kaynak"

Medya Analiz Raporu'yla ilgili değerlendirme yapan İTÜ İletişim Direktörü Adem Dönmez, şu ifadeleri kullandı: "İTÜ Medya ve İletişim Ofisi, üniversitemizle ilgili önemli gelişmeleri doğru ve hızlı bir şekilde kitlelere aktarmaya, elde ettiği akademik, kültürel ve sportif başarıları kamuoyuna duyurarak, üniversitemizin bilinirliğine katkı sunmaya bu yıl da devam etti. Pandemi şartlarına rağmen gündeme yönelik ürettiğimiz özel içeriklerle haber sayılarımızı geçtiğimiz yıla göre belli oranda artırdık. 2021 yılı Aralık ayında ikinci yaşını kutlayacak olan İTÜ Haberler sitesinin bu başarıda payı büyük. Zengin içerikli haberler in nitelikli dille sunulduğu sitede akademik çalışmalar, araştırma, kariyer, kültür-sanat, spor ve İTÜ'lülerin başarılarından beslenen içerikler bulunuyor. 2021 yılında bünyesine İngilizce haberler bölümünü ekleyen, sosyal medyanın yanı sıra dijital platformlara özgü içeriklerle medya kuruluşları için önemli bir kaynak teşkil ediyor. Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu'nun hedefleri doğrultusunda genç ve dinamik ekibimizin özverili çalışmalarıyla 2022 yılında başarı çıtamızı daha da yükselteceğiz. "

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