İTÜ'nün kurucu üyesi olduğu "Avrupa Üniversitesi Projesi" onaylandı
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İTÜ'nün kurucu üyesi olduğu "Avrupa Üniversitesi Projesi" onaylandı

Avrupa'nın önde gelen 8 partner üniversitesi ile Türkiye'den İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) yer aldığı Avrupa Üniversitesi Projesinin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunca onaylandığı bildirildi.

İTÜ'nün kurucu üyesi olduğu
14.07.2020 13:49 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:49

Avrupa'nın önde gelen 8 partner üniversitesi ile Türkiye'den İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) yer aldığı Avrupa Üniversitesi Projesinin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunca onaylandığı bildirildi.

İTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin kurucu üyesi olduğu ve Avrupa Birliği değerlerini pekiştirmeyi amaçlayan "Avrupa Mühendislik, Öğrenimde Yenilikçilik ve Bilim İttifakı" (EELISA), Avrupa Üniversitesi oluşturma hedefi gerçekleşti.

Avrupa'da yükseköğretim ve Ar-Ge alanlarında, diğer yükseköğretim kurumları için yol gösterici olmayı amaçlayan proje, Avrupa Komisyonu tarafından seçilip onaylanan 24 Avrupa Üniversitesi projesi arasında yer aldı.

EELISA Avrupa Üniversitesi Projesi ile paydaş üniversitelerin stratejilerinin, ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi planlanıyor.

Fonda 7 milyon avro bütçe

İTÜ Rektörü Mehmet Karaca, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan projenin detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"İTÜ'nün Türkiye ortağı olduğu EELISA ittifakı, planlarını AB'deki diğer yükseköğretim kurumlarıyla eş zamanlı uygulamaya başlamak üzere üç yıl boyunca, Erasmus+ programından 5 milyon avro ve Horizon 2020 programından 2 milyon avro olmak üzere toplam 7 milyon avro bütçe payına sahip olacaktır. İTÜ'nün, EELISA Avrupa Üniversitesi projesinin geliştirilmesi için emek veren tüm akademisyenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Avrupa Üniversitesi kavramıyla birlikte öğrenimde uygulanan yeni metotların paylaşılmasının yanı sıra, katılımcı fırsat eşitliğine dayalı sosyal bir eğitim birlikteliği de sağlanacak."

"İTÜ olarak fark yaratmak istiyoruz"

Prof. Dr. Karaca, EELISA ittifakının 7 ülkeden 9 üniversite ve yüksek mühendislik okulu tarafından kurulduğunu belirtti.

EELISA'nın Türkiye'den tek ortağının İTÜ olduğunu ifade eden Karaca, İTÜ'de verilen eğitimin dünyada kabul gördüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Proje ile sadece teknik donanım seviyesi yüksek mühendisler değil aynı zamanda sosyal duyarlılık ve sosyal sorumluluk taşıyan insan gücü yetiştirmek Avrupa Üniversitesinin hedefleri arasında yer alıyor. Dolayısıyla projemizin uzun vadeli değerlendirilmesi gerekiyor. 3 yıllık ilk dönem deneyimlerinden sonra yapılacak değerlendirmelerde en başarılı görülen 20 Avrupa Üniversitesi daha büyük fonlarla desteklenecek. Burada da İTÜ olarak fark yaratmak istiyoruz. Ancak daha yeni başlıyoruz. Sürece öğrencilerimizden ve akademisyenlerimizden tüm İTÜ'nün katkısı olacak. Avrupa Üniversitesi yepyeni bir model. Daha esnek üniversite yürütme mekanizmalarını da tetikleyecektir."

Proje hakkında

EELISA Avrupa Üniversitesi Projesi, 3 yıllık ilk dönemde her alana yayılmak üzere 2 ana konu üzerinde çalışacak. Proje kapsamında akıllı, yeşil, dayanıklı şehirler ve akıllı sürdürülebilir endüstri konularında çalışma hedefleniyor.

EELISA'nın paydaşları arasında İTÜ'nün yanı sıra Macaristan'dan Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi, Almanya'dan Erlangen-Nürnberg Friedrich-Alexander Üniversitesi, İspanya'dan Madrid Politeknik Üniversitesi, Romanya'dan Bükreş Politeknik Üniversitesi, İtalya'dan Scuola Normale Superiore ve Sant'Anna İleri Araştırmalar Okulu ile Fransa'nın Ulusal İnşaat Mühendisliği Okulu ve önemli mühendislik lisansüstü okullarının çatı kurumu ParisTech'in kurucu üyelerinden Chimie ParisTech, École des Ponts et Chaussées ParisTech, ENSTA ParisTech, Mines ParisTech yer alıyor.

Kaynak: AA

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