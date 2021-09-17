İTÜ MTAL'in 23 alt projesi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında kabul edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İTÜ MTAL'in 23 alt projesi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında kabul edildi

AA / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel
İTÜ MTAL'in 23 alt projesi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında kabul edildi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından hazırlanan 23 alt projenin tamamı, 2020-2021 TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın Dokuzuncu Çağrı Dönemi başvurularının değerlendirme süreci sonunda sergilenmeye hak kazandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından hazırlanan 23 alt projenin tamamı, 2020-2021 TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın Dokuzuncu Çağrı Dönemi başvurularının değerlendirme süreci sonunda sergilenmeye hak kazandı.

Liseden yapılan açıklamaya göre, bilim fuarında ilk yıl 20 projesi sergilenen İTÜ MTAL'in ikinci yıl 23 projesinin tamamı kabul gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü Matematik Öğretmeni Funda Yeşil, "2013'ten beri ilk ve ortaöğretimin 5. ve 12.sınıf öğrencilerini bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik eden TÜBİTAK'ın soru ve sorunlara çözüm bulma, bilimsel süreç becerilerini kazandırma, farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatı sunarak bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini, raporlama ve sunum becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeşil, Denizcilik, Bilişim ve Elektrik-elektronik alanında eğitim ve öğretim faaliyetlerini devam ettiren İTÜ MTAL öğrencilerinin bu projeler sayesinde takımlaştığını vurguladı.

AA / Hikmet Faruk Başer - Son Dakika Haberleri
SAMSUN'DA SAĞANAK SONRASI İKİ OKULDA EĞİTİME ARA

SAMSUN'DA SAĞANAK SONRASI İKİ OKULDA EĞİTİME ARA
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Demet Özdemir Kenan İmirzalıoğlu
Spor Abdullah Avcı Marcao Fatih Terim Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Murat Kurum Cengiz Ergün Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İTÜ MTAL'in 23 alt projesi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında kabul edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 10:27:35. #1.17#