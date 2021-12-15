İTÜ MTAL, Buca IMSEF'te altın madalya kazandı

İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (İTÜ MTAL) balık pullarının ekonomiye geri kazandırılması projesi, Buca IMSEF Bilim ve Sanat Fuarı'nda altın madalya kazandı.

Liseden yapılan açıklamaya göre, Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Buca IMSEF Bilim ve Sanat Fuarı'nda proje ödülleri sahiplerini buldu.

İTÜ öğrencisi Kayra Koray Yılmaz'ın balık pullarının ekonomiye geri kazandırılması üzerine yaptığı çalışması, biyoloji kategorisinde altın madalya kazandı.

Yılmaz'ın projesi, 2022 yılında Londra'da gerçekleştirilecek Londra Uluslararası Gençlik Bilim Forumu'nda ve Tahran'da düzenlenen AYIMI Uluslararası ISAC Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

AA / Hikmet Faruk Başer - Son Dakika Haberleri

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