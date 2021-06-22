İTÜ MTAL, Bilim, Teknoloji, Araştırma ve Geliştirme Bilgi Sempozyumu düzenledi

İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İTÜ MTAL) tarafından "Bilim, Teknoloji, Araştırma ve Geliştirme Bilgi Sempozyumu" düzenlendi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İTÜ MTAL) tarafından "Bilim, Teknoloji, Araştırma ve Geliştirme Bilgi Sempozyumu" düzenlendi.

Liseden yapılan açıklamaya göre, İTÜ MTAL, açılışının ikinci yılında farklı etkinlikler yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda lise öğrencileri tarafından çevrim içi Bilim, Teknoloji, Araştırma ve Geliştirme Bilgi Sempozyumu gerçekleştirildi.

Sempozyumda, İTÜ MTAL öğrencileri tarafından geliştirilen projeler anlatıldı.

Sempozyumda konuşan Okul Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros, orta öğretim çağındaki öğrencilerin sempozyumlar, seminerler, yarışmalar, projeler yaparak üniversite kültürü kazanmaları ve erken çağda uzmanlaşmanın adımlarını atmalarının ülkeye katkı sağlayacağını belirtti.

Bu amaçla okul bünyesinde bulunan bilişim, denizcilik ve elektrik-elektronik alanında takımlar oluşturduklarını vurgulayan Toros, şunları kaydetti:

"Her takım kendi seçtikleri bir konunun üzerinde çalıştı. Öğrencilerimiz takımlar halinde bir sorunu öğretmenleri, üniversitelerdeki ablaları, ağabeyleri, araştırmacılar ve sektör çalışanları ile çalıştılar. Takımları faklı yaşlarda ve alanlarda çalışanları bir araya getirerek oluşturduk. Böylece ortak çalışma kültürünün daha kolay kazanılacağını ve içselleştirileceğini düşündük. Bu çalışma sürecinde öğrencilerimiz uygulamalar yaparak, oyunlaştırarak, birlikte çalışarak, araştırma yaparak, değerlendirme sonuçlarına ulaştılar ve elde ettikleri verileri bilimsel makale düzeninde hazırladılar. 9. sınıf öğrencileri olmalarına rağmen yaptıkları çalışmaları bilgi şöleninde sundular." ???????

Sempozyuma, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Vekili Recep Altın, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSMEK Müdürü Göksel Gökçe, İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Mehmet Akif Özyurt, İMEAK Deniz Ticaret Odası Eğitim Müdürü Vurgun Karayel, MÜSİAD Dijital Dönüşüm Komitesi Başkanı Fahrettin Oylum, İspanya Kanarya Adaları Santa Lucia Meslek Lisesi Elektrik-Elektronik Öğretmeni Mr. Luis Vega, Fransa Bernay Lycee Clement Ader Meslek Lisesi Proje Koordinatörü Didier Hochet, Portekiz Escola Secundaria Emidio Navarro Meslek Lisesi Proje Koordinatörü Rui Baltazar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer