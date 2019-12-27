İTÜ mezunu genci öldüren sanıklar hakim karşısına çıkacak

27.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:41

İTÜ mezunu Halit Ayar'ı İstiklal Caddesi'nde bıçaklayarak öldüren sanıklar bugün hakim karşısına çıkacak.



İTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden bu yıl mezun olan Halit Ayar, 7 Eylül 2019'da iki arkadaşıyla birlikte tramvay durağında otururken bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Ayar'ı öldüren sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ın, 'Kasten öldürme', 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' ile 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 31 yıldan 47 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına bugün İstanbul 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA