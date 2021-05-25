İTÜ Mezunlar Derneği'nden Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak'a ziyareti
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İTÜ Mezunlar Derneği'nden Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak'a ziyareti

İTÜ Mezunlar Derneği'nden Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak'a ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mezunlar Derneği yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak'ı ziyaret etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mezunlar Derneği yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rifat Edizkan, İTÜ Mezunlar Derneği Başkanı Saffet Erde Turan, Başkan Yardımcısı Fırat Elhüseyni, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Dernek Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Servet Turan, Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Aydın Sipahioğlu, Oğuzcan Keskin ve dernek saymanı Dr. Fatma Yaşlı'nın yanı sıra ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şahin Coşkun bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak, dernek yönetimine nezaketlerinden ötürü teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

İTÜ Mezunlar Derneği'nden Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak'a ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İTÜ Mezunlar Derneği'nden Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak'a ziyareti - Haberler
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