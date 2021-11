İTÜ Mezun İstihdamında Dünyada En İyi 250 Üniversite Arasında Times Higher Education (THE), yüksek öğrenim İK danışmanlığı Emerging, dünyanın en iyi istihdam sağlayan 250 üniversitesinin sıralandığı listeyi açıkladı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 206. sırada listede yer aldı. İTÜ geçtiğimiz yıl 207. sıradan girdiği listede başarı çıtasını yükselten üniversite oldu.

Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), yüksek öğrenim İK danışmanlığı Emerging tarafından, uluslararası işe alım yapanlar dahil işverenlerin hem kendi ülkelerindeki hem de dünyadaki eğitim kurumlarına oy vermesiyle oluşturulan listede, ABD'den Japonya'ya kadar 43 ülkeden 250 en iyi üniversite yer aldı. Türkiye'den iki üniversite listeye girmeyi başardı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) geçtiğimiz yıla göre bir basamak yükselerek 206. sırada yer alırken, Sabancı Üniversitesi de on dokuz basamak yükselerek 209. oldu. Listede, Massachusetts Institute of Technology, California Institute of Technology, Harvard, Cambridge, Stanford üniversiteleri ilk 5'te bulunuyor.

Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu sıralamayla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Teknik Üniversitesi; iki buçuk asra yaklaşan birikimi ve güçlü geleneğiyle ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına yenilerini eklemeye her geçen gün devam ediyor. THE, Emerging ve Trendence organizasyonlarının işbirliği ile yapılan en güncel sıralama, 2010 yılından bugüne her yıl işveren anketlerine göre küresel üniversiteleri derecelendiriliyor. Dünya çapındaki işverenlerin, üniversitelerin küresel düzeydeki istihdamlarını değerlendirdiği anket verilerine göre İTÜ, en iyi 250 üniversite arasında yer aldı. Üniversite mezunlarının istihdama katkı düzeyini ölçen sıralama, aynı zamanda işletmeler tarafından istihdam edilebilir mezunlar yaratmaya katkıda bulunmak üzere 6 temel faktör çerçevesine dayanıyor. Bunlar; akademik mükemmellik, dijital performans, işe odaklanma, sosyal beceriler ile dijital okuryazarlık, uluslararasılaşma ve uzmanlık şeklinde sıralanıyor.

İTÜ, 2021 derecelendirmesinde en iyi 250 üniversite arasından 206. sırada yer aldı. Türkiye'den bu listeye sadece iki üniversite girdi. Listede devlet üniversitesi statüsünde de sadece İTÜ yer aldı. Cumhuriyetimizin 100. yılında 250. yaşını kutlayacak olan üniversitemiz 175 bin mezun ağıyla istihdama önemli bir katkı sunuyor. Üniversitemiz, mühendislik alanında ürettiği araştırma çıktıları, yayınları, atıfları, endüstriyel işbirlikleri ve eğitim kalitesiyle ülkemizde öncü konumda ve dünya üniversiteleri arasında da çok önemli bir noktada yer alıyor. Times Higher Education tarafından yapılan sıralamada elde ettiğimiz dereceler de bunun sonucudur. Önümüzdeki dönemlerde de İTÜ'nün yükselişi devam edecek. "

