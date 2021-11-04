HATAY (Habermetre) - İTÜ'lü Proje, Kentsel Tasarım Proje Yarışması'nda Birinciliği Kazandı Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Antakya Köprübaşı Kent Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması"nda, Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerimizin yer aldığı proje birinciliği elde etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Antakya Köprübaşı Kent Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması" sonuçlandı. Toplam 58 proje ekibinin başvurduğu yarışmada, İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerimizin yer aldığı proje ekipleri birincilik ve mansiyon ödüllerine değer görüldü.

Antakya Köprübaşı Kent Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması'nda İç Mimarlık Bölümü öğretim üyelerimiz Doç. Dr. Ervin Garip, Doç. Dr. S. Banu Garip ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. A. Ahu Akgün'ün yer aldığı ekip birincilik ödülüne değer görüldü. Ayrıca, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyemiz Doç. Dr. Başak Demireş Özkul ve Mimarlık Bölümü öğretim üyemiz Doç. Dr. Ozan Önder Özener'in yer aldığı proje ekibi ise, 2. Mansiyona layık görüldü.

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