İTÜ'lü Halit Ayar'ı öldüren sanıklar hakim karşısında (1)
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İTÜ'lü Halit Ayar'ı öldüren sanıklar hakim karşısında (1)

İSTİKLAL Caddesi'nde 7 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava başladı.

27.12.2019 10:53 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:53
İTÜ'lü Halit Ayar'ı öldüren sanıklar hakim karşısında (1)
İSTİKLAL Caddesi'nde 7 Eylül'de (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki 'ı bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava başladı. Halit Ayar'ı bıçakladıkları iddiasıyla tutuklu bulunan sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakim karşısına çıktı.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal getirildi. Bıçaklanarak öldürülen Halit Ayar'ın annesi Hanife Ayar, babası Mehmet Ayar ve olay gecesi yaralanan mağdurlar da duruşmaya "müşteki" sıfatıyla katıldı. Halit Ayar'ın ailesinin avukatı ve sanıklara barodan atanan avukat salonda hazır bulundu. 

Sanıkların salona girmesiyle birlikte Halit Ayar'ın annesi ve kız kardeşi gözyaşlarını tutamadı. Duruşma, sanıkların kimlik tespiti ile sürüyor.

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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