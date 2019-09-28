İTÜ'lü gençler Ödemiş'in geleceğine ışık tutuyor

28.09.2019 12:12

İTÜ'lü öğrenciler, 5 gün boyunca sürecek çalışma sonrası 25-30 yıl sonraki Ödemiş projeksiyonunu ortaya çıkartacaklar.

İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri, kentin geleceğine ışık tutuyor. Ödemiş Belediyesi işbirliğiyle devam eden eğitim çalışması çerçevesinde Belediye Meclis Salonu'nda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İmar ve Şehircilik Müdürü Nermin Pervan'dan Ödemiş ile ilgili bilgiler alan 80 öğrenci, yerleşim alanlarında yaptıkları incelemeler ve vatandaşlarla düzenledikleri anketler doğrultusunda gelecekteki Ödemiş projeksiyonunu hazırlayacaklar.

İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Yüzer, "5. yarıyılımızda yer alan bir proje kapsamında, Ödemiş seçildi. Yaklaşık 5 gün boyunca Ödemiş'teyiz. Ödemiş ile ilgili hem sosyal hem de ekonomik durumu analiz ediyoruz. Hem de yapılaşmış dediğimiz mevcut yerleri, hem doğal çevresini analiz ediyoruz. Tüm bu analizleri yaptıktan sonra, Ödemiş'in geleceğine yönelik yaklaşık 20-25 yıl sonraki durumunun ne olacağının projeksiyonunu hazırlıyoruz. Daha sonra da, bu kent için hem üst ölçekte hem de alt ölçekte kent planlarını hazırlıyoruz. Yaklaşık 80 kişilik bir grupla geldik.Öğrencilerimiz alana dağılmış durumdalar. Her öğrenci için belirli bir alan belirledik. Bu alanlarda analiz yapıyorlar.

Ödemiş Belediyesi her türlü konuda bizlere yardımcı oldu.Bizlere plan çalışmalarını anlatılar. Başta Belediye Başkanımız Mehmet Eriş olmak üzere tüm Belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Ödemiş halkı da çok misafirperver. Herkes her türlü yardımda bulundu. Ödemiş halkıyla anketler yapıyoruz. Bu anket çalışmaları da çok önemli. Buraya gelerek iyi bir seçim yaptığımızı düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler