İTÜ Lise yaz okulunun ilk öğrencileri mezun oldu

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden katılan 80 öğrenci İTÜ Lise Yaz Okulunda 2 hafta eğitim aldı. Yaz okulunu başarı ile bitiren lise öğrencilerine sertifikalarını İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca verdi.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ bünyesinde ilk kez düzenlenen Lise Yaz Okulu uygulamasının bilimsel temel içerikli derslerden ve sosyal aktivitelerden oluştuğunu belirterek, "Sadece kendi geleceği değil ülkemizin geleceği için yetişen gençlerin yoluna ışık tuttuk. Başarılı olacaklar ve kendilerinden sonra gelenlere yol göstereceklerine inanıyorum" diye konuştu.

PROF. DR. KARACA:

"LİSE ÖĞRENCİLERİNE ÜNİVERSİTE HAYATI YAŞATTIK"

Üniversitenin tüm fakülteleri hakkında öğretim üyelerinden ders alan lise öğrencilerine; bilimsel düşünce, girişimcilik, Ar-Ge, matematik, müzik gibi konularda da eğitim verildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Karaca, yaz okulu mezunlarına yönelik düzenlenen sertifika töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında şunları söyledi:

"Lisede okuyan 9-12. Sınıf öğrencilerine yönelik ilk kez yaz okulu uygulamasını gerçekleştirdik. Bu alanda dünya üniversitelerinin uygulamalarını araştırdık. Sadece bilimsel çalışmalar değil, gençlerin ilgi alanlarını keşfetmesini sağlayacak ders seçimi yaptık. Girişimcilik, inovasyon ve Ar-Ge konusunda seminerler verdik. Lise öğrencilerine üniversite hayatını yaşattık. Böylece onları motive ettiğimize, doğru seçim yaparak kendi geleceklerine, dolayısıyla ülkemize faydalı olacaklarına inanıyorum. Gelecek yıllarda da bunu sürdüreceğiz. Bu konuda çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

ÖĞRENCİLER YURTTA KALDI, YEMEKHANEDE YEMEK YEDİ

İTÜ Lise Yaz Okulu 1 – 12 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Katılan öğrenciler öğrenci yurtlarında konakladı, üniversite yemekhanesinde yemeklerini yediler. Erkek ve kız öğrencilerin farklı yurtlarda ikişerli yerleştirildiği uygulamada öğrencilere İTÜ'lü rehber öğrenciler eşlik etti.

Lise öğrencileri, dünyanın seçkin üniversitelerini yeşil alan oranı ve sürdürülebilirlik açısından değerlendiren UI Green Metric sıralamasında, 67. olan İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde çok farklı aktivitelerde bulundular. Öğrenciler, gün içerisinde bisiklet, basketbol, voleybol, tenis gibi spor aktiviteleri gerçekleştirirken, aynı zamanda uygulamalı tasarım atölyelerinde sanatsal yönlerini de geliştirdiler.

Kaynak: Bültenler