İTÜ Kariyer Zirvesi 2021

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kariyer Zirvesi 2021'in ilk gün etkinlikleri farklı sektörlerden çok sayıda firmanın katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kariyer Zirvesi 2021'in ilk gün etkinlikleri farklı sektörlerden çok sayıda firmanın katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Yarın da sürecek etkinliğin interaktif yapısı sayesinde öğrenciler, insan kaynakları yetkilileriyle bir araya gelerek özgeçmişlerini bırakma imkanı buluyor. Ayrıca, çeşitli paneller, iş ve staj mülakatları, "case study", "tea talk" ve "workshop" etkinlikleriyle de öğrencilerle insan kaynakları yönetici ve çalışanları arasında diyalog kurulması amaçlanıyor.

İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, böyle zirveleri, özellikle öğrencileri açısından üniversite-iş dünyası tanışmasının ilk ayağı olarak gördüklerini ve bu nedenle çok önemsediklerini belirterek, "İstiyoruz ki her bir öğrencimiz, daha okulunun ilk senesinden itibaren kendi alanıyla ilgili iş fırsatlarını görsün, deneyim edinsin ve yeni bağlantılar kursun. O nedenle, öğrencilerimizin bu zirveye katılımı geleceğin iş dünyası ve trendleri için bilhassa önemlidir. Teknik üniversite olarak en çok önem verdiğimiz meselelerin başında da akademi-iş dünyası iş birliğini her zaman en üst seviyede tutmak gelmektedir. İşte bugün, yedincisini yaptığımız zirvemizle bu iş birliği ve kaynaşmanın daha fazla artarak çoğalmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Birden fazla disipline hakim olmak gerekiyor"

Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı da kendisine doğru çalışma alanı belirleyen gençler için büyük fırsatlar olduğunu belirterek, "İş gücü piyasasında yetkin kişiler özelliklerini çok daha rahat oluşturabilecek. Alıştığımız iş değiştirme yapısında bir şirketten bir şirkete atlama yerine, gençler kendi özellikleriyle bağımsız olarak diğer yerlere servis vermeye başlayacaklar diye düşünüyorum. Bireysel olarak hiç kimse kendi kendisine yetmiyor. Mutlaka birlikte çalışmanın önemini vurgulamak gerekiyor. Hem farklı düşünebilmek hem birlikte düşünme alışkanlığı önem taşıyor. Disiplinler arası ve 'kutu dışında' düşünebilmek, farklı alışkanlıklar edinerek dünya sorunlarına bakmak çok önemli bir özellik." diye konuştu.

Siemens Türkiye Ar-Ge Direktörü Erdem Alptekin ise bir konuda çalışırken artık birden fazla disipline hakim olmak gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çalıştığınız sektöre hakim olmanız gerekiyor. Takım çalışmasına da ihtiyacımız var. 'Hiç kimse mükemmel olamaz ama bir takım olabilir.' diye bir deyim vardır. Mühendis arkadaşlara şunu söylemek istiyorum, mezun olduğunuz gün öğrendikleriniz artık geçmişte kaldı. Sıfırdan tekrar başlayacaksınız. Öğrenme motivasyonunun içinizde olması lazım. Çalıştığı alanı bilmesi, farkında olması, sevmesi, çalıştığınız firmanın amacıyla sizin amacınızın aynı paralelde olması ve sürekli öğrenme. Yeni mezunlarda baktığımız şey genelde bunlar. Teknoloji ve dünyamız çok hızlı değişiyor. Şu konuyu öğrenin dememiz sadece bugün için geçerli olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık